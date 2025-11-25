ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية مع تحسن معنويات المستثمرين

ارتفعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، بعد أداء متباين في مستهل الجلسة، مع تقييم المستثمرين آفاق شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.23% أو ما يعادل 573 نقطة إلى 47021 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بوزرز 500» الأوسع نطاقاً 0.71% أو 47 نقطة إلى 6752 نقطة، ومؤشر «ناسداك» المجمع 0.45% أو 101 نقطة إلى 22973 نقطة.

وجاء الارتفاع بدعم من ارتفاع سهم «ألفابت» 0.78% إلى 321.06 دولاراً، بعدما لامس مستوى قياسياً في وقت سابق من الجلسة عند 328.83 دولاراً، وسط تقارير بشأن مباحثات مع «ميتا» حول استخدام مالكة «فيسبوك» رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها «غوغل».

وتلقت «وول ستريت» دعماً إضافياً من زيادة احتمال خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، ليسجل نحو 83% بعد أن كان 50% قبل أسبوع، كان ذلك نتيجة تصريحات عدد من صناع السياسة النقدية الذين يؤيدون مواصلة الفيدرالي مسار تيسير تكاليف الاقتراض على المدى القريب دون التضحية بهدف خفض التضخم، نظراً لضعف سوق العمل.

ودعمت بيانات صدرت اليوم المخاوف من تباطؤ سوق العمل، حيث كشف تقرير من شركة «إيه دي بي» عن فقدان القطاع الخاص الأمريكي نحو 13.5 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 11 نوفمبر.

مبيعات التجزئة

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في سبتمبر بعد سلسلة من المكاسب القوية في الآونة الأخيرة.

وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2% بعد مكاسب غير معدلة 0.6% في أغسطس.

وتوقع خبراء اقتصاد، في استطلاع لرويترز، زيادة في مبيعات التجزئة، ومعظمها سلع ولا تخضع للتعديل في ضوء التضخم، بنحو 0.4% بعد زيادة 0.6% في أغسطس وردت في تقارير سابقة.

وتأخر التقرير، الذي كان من المقرر صدوره في منتصف أكتوبر، بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.

وتسارعت المبيعات في الأشهر السابقة، ويرجع ذلك لأسباب، منها تهافت المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات قبل انتهاء سريان الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية في نهاية سبتمبر. ومن المحتمل ألا يغير اعتدال المبيعات توقعات خبراء الاقتصاد بزيادة إنفاق المستهلكين في الربع الثالث.

وانخفضت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، 0.1% في سبتمبر بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.6% في أغسطس.

وتتوافق ما تسمى بمبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، وذكرت تقارير سابقة أنها ارتفعت 0.7% في أغسطس.

مكاسب أوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، مع تحسن معنويات المستثمرين في ظل متابعة الأسواق الجهود الأمريكية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصعد المؤشر الأوروبي «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.9% عند 568 نقطة، مع ارتفاع أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية، وزاد «داكس» الألماني 0.95% عند 23464 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.8% عند 9609 نقاط، وأضاف «كاك 40» الفرنسي 0.85% عند 8025 نقطة.

وجاءت هذه التحركات بعدما قال مسؤول أمريكي لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن أوكرانيا وافقت على اتفاق سلام مع روسيا بوساطة الولايات المتحدة، رغم أن بعض البنود لا تزال قيد المناقشة.