تباين «وول ستريت» رغم توقعات خفض الفائدة

تباينت الأسهم الأمريكية أمس، عقب بيانات اقتصادية مهمة، مع تصاعد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع ديسمبر. وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.65% أو 310 نقاط إلى 46762 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز بنحو 0.1% إلى 6711 نقطة، فيما انخفض ناسداك 0.3% إلى 22810 نقاط.

وارتفع سهم «ألفابت» 1.55% في حين زاد سهم «ميتا» 1.35% إلى 623.02 دولاراً، وارتفع سهم «برودكوم» 1.85% إلى 384.62 دولاراً، فيما انخفض سهم «إنفيديا» 4.75% إلى 173.87 دولاراً.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في سبتمبر بعد سلسلة من المكاسب القوية في الآونة الأخيرة.وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.2%، بعد مكاسب غير معدلة 0.6% في أغسطس.