سوق دبي فوق 4730 نقطة مجدداً بدعم «القيادية»

عاودت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات أمس، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بـ0.40% أو ما يعادل 19 نقطة، مسجلاً 4731.72 نقطة، ليربح السوق ما يناهز ملياري درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 778.3 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 780.36 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.3%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 208.5 ملايين درهم، تلاه «سوق دبي المالي» بـ57.55 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة 43.4 مليون درهم.

وواصل سهم «بنك دبي الإسلامي» ارتفاعه للجلسة العاشرة على التوالي، حيث صعد خلال جلسة أمس، بنسبة 2.1%، عند 6.73 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 2.97%، و«سوق دبي المالي» 1.5%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 209.2 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 152.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.41% إلى مستوى 9426.42 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 11 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 209.4 ملايين درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 123 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 58.86 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «العين اﻷهلية للتأمين» 10.4%، و«أبوظبي لبناء السفن» 7.9%، و«الشارقة للأسمنت» 5.44%، و«عمان والإمارات للاستثمار» 5.1%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 13 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.706 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.719 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.939 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و780.36 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي، و542.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 500.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 37.7 ألف صفقة.