الأسواق اليابانية في عطلة عرفاناً بالشكر للقوى العاملة

أغلقت الأسواق المالية اليابانية أبوابها الإثنين في عطلة وطنية، تحييها البلاد سنوياً في الثالث والعشرين من نوفمبر، عرفاناً بالشكر للقوى العاملة، وتجسيداً لتقدير اليابان الراسخ للعمل الجاد.

ويعود أصل عيد شكر العمال إلى طقوس الحصاد، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة زراعة الأرز في اليابان، وقد توارثته الأجيال عبر القرون.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق المالية في اليابان تداولاتها غداً الثلاثاء بشكل طبيعي، ويعد هذا هو آخر يوم عطلة رسمية في السنة التقويمية في اليابان.

وأنهى مؤشر «نيكاي 225» تعاملات الجمعة الماضية منخفضاً بنسبة 2.4% عند 48625 نقطة، بينما استقر نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» عند 3297 نقطة، ليخسر كلاهما الأسبوع الماضي 3.45% و1.85% على التوالي.