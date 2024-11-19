سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4700 نقطة

بلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.7 تريليونات درهم (تريليون دولار) في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.928 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و778.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 2.3 مليار درهم موزعة بواقع 1.8 مليار درهم في سوق أبوظبي، و476.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 542 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 34.5 ألف صفقة.

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4700 نقطة في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، ليغلق مؤشر السوق عند 4712.66 نقطة، منخفضاً بـ0.57 %.

واستحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 50.4 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 476.3 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«إعمار للتطوير» بسيولة ناهزت 240 مليون درهم.

وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 16 سهماً بالسوق مرتفعاً 3.1 %، وصعدت في سوق دبي أسهم أمانات القابضة 2.8 %، وإعمار العقارية 1.84 %، وديار للتطوير 1.8 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 44.65 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 150.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 106 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9387.08 نقطة متراجعاً 0.59 % بنهاية جلسة أمس.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 667.2 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «لولو للتجزئة» جاذباً 220.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 81 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «العالمية القابضة» بقيمة 149 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 360 ألف سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 414 درهماً للسهم الواحد.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم إن إم دي سي إنيرجي 2.7 %، وإسمنت الخليج 2 %، وبالمز الرياضية 1.98 %، وأبوظبي التجاري 1.6 %.