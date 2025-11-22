7 أسواق عربية تتلون بـ«الأحمر» في ثالث أسابيع نوفمبر

تلونت 7 أسواق عربية باللون الأحمر خلال ثالث أسابيع شهر نوفمبر، اتسمت في معظمها بالضغوط البيعية وتزايد حدة التذبذب، في ظل تباين المحفزات المحلية وقلق المستثمرين مع التطورات الاقتصادية العالمية.

وفي الوقت ذاته، حاولت بعض القطاعات الدفاع عن مواقعها، وسجلت معظم البورصات الخليجية تراجعاً متفاوتاً في قيم وأحجام التداول، مع بروز تحركات لافتة في أسهم معينة بين صعود قوي وهبوط حاد.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5835.56 نقطة، متراجعاً بـ1.92% في 5 جلسات.وفي أسبوع، تصدر سهم «الفردوس القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي، مرتفعاً 26.54%، وارتفعت أسهم الإمارات للاستثمار 11.11%، وطلبات 4.8%، ودبي للمرطبات 4.8%، وتعليم القابضة 3.85%، وسلامة 3.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم دبي الوطنية للتأمين 9.8%، والمزايا القابضة 9.24%، والاستشارات المالية الدولية 6.9%، والإثمار القابضة 6.5%، وتاكسي دبي 4.96%، والخليج للملاحة 4.84%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9795.37 نقطة منخفضاً 1.24% خلال أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.8 مليار درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 485 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة أكثر من 439.6 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.4%، وأرام 10.4%، وأغذية 7.9%، ومنازل 7%، وإشراق للاستثمار 6.74%.

في المقابل، تراجعت أسهم الاتحاد للتأمين 18.6%، وفينكس كروب 12.4%، ودار التأمين 11.7%، وإي سفن- أذونات 10.9%، وجلفار 10.8%.

السعودية

وسجل المؤشر السعودي تراجعاً الأسبوع الماضي، بنسبة 1.49%، وسجل رأس المال السوقي خسائر أسبوعية بقيمة 67.83 مليار ريال، ليهبط إلى 9.414 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.482 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق الثاني من نوفمبر.

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية بنحو 10% تقريباً، إلى 17.64 مليار ريال، مقابل 19.55 مليار ريال الأسبوع الماضي. كذلك، تراجعت كميات التداول الأسبوعية بنسبة 4.62%، لتهبط إلى 868.6 مليون سهم، مقارنة 910.68 ملايين سهم الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم «تهامة» قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع متراجعاً بنسبة 15.51%، تلاه سهم المتقدمة الذي انخفض بنسبة 8.84%، والوطنية للتعليم 8.3%، وبترورابغ 7.93%.

والأبحاث والإعلام 7.05%، في حين تصدر سهم أسيج قائمة الأكثر صعوداً خلال الأسبوع بارتفاع 14.63%، تلاه سهم أم آي أس بارتفاع نسبته 8.01%، والعربية 7.66%، وصناعات 7.5%، ورسن 5.14%.

الكويت

وللأسبوع الثالث على التوالي، سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداءً سلبياً، لينخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.55%، مُنهياً التعاملات عند مستوى 9390.42 نقطة.

وسجل مؤشر السوق العام هبوطاً بنسبة 0.70% خلال الأسبوع، ليتراجع إلى النقطة 8831.39، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.94%، مغلقاً عند مستوى 8484.99 نقطة.

وكذلك سجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 8339.88 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية 52.82 مليار دينار (بانخفاض 369 مليون دينار تقريباً مقارنة بالأسبوع الماضي)، في حين ارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 12% تقريباً إلى 496.14 مليون دينار، ونمت كميات التداول بأكثر من 15.5% إلى 2.39 مليار سهم، وقفز عدد الصفقات المنفذة بأكثر من 9%.

وعلى صعيد الأسهم المتداولة، تصدر سهم تنظيف قائمة التراجعات بانخفاض 25% تلاه أرجان متراجعاً بنحو 22.4% ثم أصول 16.19% وميدان 12.94% والديرة 12.89%، في حين تصدر سهم كامكو قائمة الارتفاعات ليصعد بنسبة 28.5% ثم المعدات 22.56% وميزان 12.63% وامتيازات 11.82% ووطنية م ب بنسبة 5.29%.

قطر

وسجل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي، منخفضاً بنسبة 3.19%، لينهي التعاملات عند مستوى 10607.96 نقاط.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالبورصة القطرية انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 3.44% تقريباً، لتهبط إلى 633.74 مليار ريال، مقارنة مع 656.33 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 4.02 مليارات ريال، في حين بلغت أحجام التداولات الأسبوعية 749.72 مليون سهم، عبر 154.67 ألف صفقة. وتصدر سهم أُريدُ قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 12.59%، ثم سهم الخليج للمخازن الذي هبط بنسبة 11.12%، ثم سهم قطر وعمان للاستثمار 7.15%، وبلدنا 6.74%.

في حين تصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الارتفاعات الأسبوعية بنسبة 13.95%، ثم سهم المجموعة للرعاية الطبية 6.06%، ثم إنماء 1.41%، والبنك التجاري بـ0.92%.

البحرين

كذلك أنهت بورصة البحرين تداولات الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر على تراجع ملحوظ شمل المؤشرات الرئيسية.

وسجّل مؤشر البحرين العام انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 2.16% ليغلق عند 2021.53 نقطة، متأثراً بتراجع عدد من الشركات الكبرى المدرجة، في حين سجل مؤشر البحرين الإسلامي أيضاً هبوطاً ليخسر 1.84% ويستقر عند 991.99 نقطة.

على مستوى حركة التداول، بلغت الكميات المتداولة نحو 35.47 مليون سهم، في حين وصلت القيمة المتداولة إلى نحو 5.8 ملايين دينار بحريني.

وتصدر سهم عقارات السيف قائمة الانخفاضات الأسبوعية متراجعاً بنسبة 5.93%، تلاهم سهم ألومنيوم البحرين بانخفاض 5.36% ثم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة 4.65%، في حين على الجانب الآخر تصدر سهم إثمار قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 20% تلاه سهم سوليدرتي 7.14% ثم خليجي بنك 3.85%.

مسقط

وتراجع مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 1.33% إلى مستوى 5647.10 نقطة الأسبوع الماضي مقارنة مع 5723.50 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسية.

وهبطت قيمة الأسهم المتداولة من 215.24 مليون ريال إلى 134.53 مليون ريال، بانخفاض بلغ 37.49%، وتراجع أيضاً إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة إلى 134.61 مليون ريال مقارنة بـ 215.41 مليون ريال، بنسبة انخفاض 37.51%، في حين هبط عدد الصفقات من 35528 صفقة إلى 24556، بما يعادل 30.88%.

وتصدر سهم الخدمات المالية قائمة التراجعات بانخفاض 18.47% تلاه صلالة لخدمات الموانئ 90.09%، ومدينة مسقط للتحلية 8.43%، في حين تصدر سهم ظفار للتأمين قائمة الارتفاع بنمو أسبوعي 10% تلاه سهم أريدو 8.37% والشارقة للاستثمار القابضة 4.76%.

مصر

وخالفت البورصة المصرية اتجاه معظم الأسواق العربية الأسبوع الماضي وارتفعت منفردة بعد أن سجل مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» صعوداً بنسبة 0.28%، مُنهياً التعاملات عند مستوى 40302.39 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» المرتبط بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.26% ليصل إلى النقطة 12300.63 عند الختام، كما سجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 0.83% لينهي التعاملات عند مستوى 16293.49 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة تراجعاً قيمته 15.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، ليهبط إلى 2.874 تريليون جنيه.

وارتفع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بالسوق المصرية إلى 423.2 مليار جنيه، وسجلت كميات التداول الأسبوعية نحو 12.258 مليار ورقة مالية، عبر 743 ألف عملية منفذة، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 380 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.510 مليارات ورقة منفذة على 740 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 11.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 88.62%.