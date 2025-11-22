تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية

شهدت أسواق الأسهم العالمية حالة من التراجع الكبير، أمس، واستسلمت المؤشرات لمخاوف المستثمرين وتوقفهم عن المخاطرة، وصبغ اللون الأحمر مؤشرات البورصات الأوروبية واليابانية والصينية.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في آخر جلسات الأسبوع، مع امتداد تقلبات أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وخلال التعاملات، انخفض «ستوكس يوروب» 1% عند 558 نقطة، وهو أدنى مستوى للمؤشر الأوروبي منذ أول أكتوبر.

وهبط «داكس» الألماني 1.15% عند 23013 نقطة، في حين تراجع «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.8% عند 7918 نقطة، وانخفض «فوتسي 100» البريطاني بالنسبة نفسها تقريباً عند 9450 نقطة.

وتضررت ثقة الأسواق الأوروبية بعد أن أفادت تقارير بأن واشنطن وموسكو تجريان محادثات سرية لصياغة خطة قد تُنهي الحرب، وهو ما قد يضع الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي» أمام خيارات صعبة، قد تتضمن التنازل عن كامل إقليم «دونباس» لمصلحة موسكو، بحسب «رويترز».

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض حاد، متأثراً بتراجع الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، إذ أدت المخاوف الجديدة المتعلقة بتقييم الأسهم إلى خسائر في بورصة وول ستريت خلال الليلة الماضية.

وهبط نيكاي 2.4% ليغلق عند 48625.88 نقطة، مختتماً الأسبوع على انخفاض 3.5% وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1% ليسجل خسائر 1.8% خلال الأيام الخمسة الماضية.

وتراجعت أسهم وول ستريت الليلة الماضية، في انعكاس حاد بعد الارتفاع المبكر، مع تلاشى التفاؤل إزاء النتائج الفصلية من شركة إنفيديا الرائدة في الذكاء الاصطناعي.

وقال فوميكا شيميزو المحلل في نومورا سيكيوريتيز إن أرباح إنفيديا القياسية لم تبدد المخاوف من المبالغة في تقييمات أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد يتوخى المتعاملون في اليابان الحذر أيضاً مع اقتراب عطلة، كما أن حزمة تحفيز جديدة من الحكومة تثير المخاوف إزاء الأوضاع المالية للبلاد.

وجرى تداول الين بالقرب من أدنى مستوياته في 10 أشهر، واقتربت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل من مستويات قياسية مرتفعة مع موافقة مجلس الوزراء الياباني على خطة التحفيز الاقتصادي الضخمة.

وقال شيميزو «من المحتمل أن تظهر المخاوف بشأن التدهور المالي لليابان وما يسمى بالجوانب السلبية لضعف الين».

وصعد 163 سهماً على مؤشر نيكاي مقابل انخفاض 62 سهماً وكان من أكبر الخاسرين أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي ذات ثقل على المؤشر مثل سهم أدفانتست الذي هوى 12% وسهم مجموعة سوفت بنك الذي انخفض 10.9%. أما أكبر الرابحين على المؤشر فكان سهم إم 3 الذي قفز 6.9%، يليه سهم أوباياشي بمكاسب بلغت 5%.

آمال الفائدة

وتراجعت الأسهم الصينية، أمس، في تعاملات آخر جلسات الأسبوع بقيادة قطاع التكنولوجيا، مقتفية أثر نظيرتها الأمريكية مع تلاشي آمال المستثمرين في خفض الفيدرالي للفائدة في ديسمبر.

وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» 2.45% إلى 3834 نقطة، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 3.9% وهي الأسوأ منذ الثلاثين من ديسمبر 2024. وهبط كل من مؤشر «سي إس آي 300» بنحو 2.44% عند 4453 نقطة، و«شنتشن المركب» 3.43% إلى 2370 نقطة.

وذكر بنك «يو بي إس» أن المستثمرين لا يبدون قلقاً كبيراً من احتمالية تأثير عمليات البيع المكثفة في الولايات المتحدة على التدفقات إلى أسواق آسيا والصين فوراً.

أما عن أسهم هونج كونج، فتراجع مؤشر «هانج سنج» 2.38% ليغلق عند 25220 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات صناعة السيارات الصينية، إذ هبط سهم كل من «بي واي دي» 2.57% و«نيو» بأكثر من 4%.