10.9 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 10.9 مليارات درهم، منها 7.63 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.25 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على أكثر من 5 مليارات سهم، عبر 189 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 862 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ262.4 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 224.3 مليون درهم، وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5835.56 نقطة، متراجعاً بـ1.92% في 5 جلسات.

وفي أسبوع تصدر سهم «الفردوس القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي مرتفعاً 26.54%، وارتفعت أسهم الإمارات للاستثمار 11.11%، وطلبات 4.8%، ودبي للمرطبات 4.8%، وتعليم القابضة 3.85%، وسلامة 3.8%. وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9795.37 نقطة منخفضاً 1.24% خلال أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.8 مليار درهم في أسبوع، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 485 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة أكثر من 439.6 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.4%، وأرام 10.4%، وأغذية 7.9%، ومنازل 7%، وإشراق للاستثمار 6.74%. وعلى مستوى الأداء اليومي، تعرضت مؤشرات أسواق الإمارات إلى مزيد من الضغوط في ظل تراجع عدد من الأسهم القيادية، وتراجع مؤشر سوق دبي 1.28% إلى 5835.56 نقطة، وانخفض سوق أبوظبي 0.91% إلى 9795.37 نقطة. (دبي - محمد عباس)