«وول ستريت» تتحول للانخفاض.. وانتعاش أسهم أوروبا

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض في جلسة متقلبة، أمس، مع هدوء موجة التفاؤل بنتائج أعمال «إنفيديا»، وسط ضغوط من انحسار آمال مواصلة الفيدرالي خفض الفائدة.

وخلال التعاملات تراجع «داو جونز» 0.55% أو 252 نقطة إلى 45886 نقطة بعد أن صعد إلى 46856 نقطة في وقت سابق، كما انخفض «ستاندرد آند بورز» 0.83% أو 54 نقطة إلى 6589 نقطة، وكذلك «ناسداك» 1% أو 222 نقطة إلى 22342 نقطة بعد ارتفاعهما في بداية جلسة التداول.جاء ذلك بضغط من تراجع سهم «إنفيديا» 1.45% إلى 183.82 دولاراً، مع عودة مخاوف تضخم تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للواجهة.

وأدى تصاعد هذه المخاوف مجدداً، خاصة في ظل تقلص احتمالات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، إلى هبوط أسهم «أوراكل» 3.97% إلى 216.58 دولار، و«إيه إم دي» 4.93% إلى 212.52 دولاراً.

وباتت الأسواق تتوقع تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، بعد انحسار احتمالات خفضها بشكل حاد. وجاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر ليُضعف آمال مواصلة التيسير النقدي، حيث أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي 119 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات إضافته 50 ألفاً فقط، رغم أن ذلك تزامن مع ارتفاع البطالة إلى 4.4%.وارتفعت الأسهم الأوروبية، بدعم من.

وزاد مؤشر "ستوكس يوروب " 0.40% إلى 563.94 نقط. وارتفع كلٌ من مؤشرات» فوتسي 100«البريطاني 0.21% إلى 9527 نقطة، و»داكس«الألماني 0.50% إلى 23278 نقطة، و»كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.34% إلى 7981 نقطة.