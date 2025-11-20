الأسواق الأوروبية تفتح على ارتفاع بعد أرباح إنفيديا القوية









ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم الخميس حيث تفاعل المستثمرون مع الأرباح القوية التي حققتها شركة الذكاء الاصطناعي إنفيديا

وارتفع المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنسبة 1% في الدقائق الأولى من التداول.

أعلنت شركة إنفيديا عن نتائج الربع الثالث بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء، متجاوزةً توقعات الإيرادات وتوقعات مبيعات الربع الرابع. وشهدت شركة صناعة الرقائق ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 62% لتصل إلى 57.01 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، وقالت إنها تتوقع تحقيق إيرادات قدرها 65 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع.

قال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، للمستثمرين خلال مكالمة أرباح: ”كثُر الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي. من وجهة نظرنا، نرى شيئًا مختلفًا تمامًا”.

وفي آسيا، ارتفعت أسهم الرقائق في التعاملات المبكرة يوم الخميس، مع صعود أسهم سامسونج للإلكترونيات وهون هاي بريسيشن إندستري ، المعروفة أيضًا باسم فوكسكون، في مؤشرات المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في الولايات المتحدة أيضًا ليلة الأربعاء، حيث أعطت نتائج إنفيديا دفعة للسوق الأوسع.

وقال بن بارينجر، رئيس قسم أبحاث التكنولوجيا العالمي واستراتيجي الاستثمار في شركة Quilter Cheviot، لبرنامج “Europe Early Edition” على قناة CNBC، إن شركة Nvidia جلبت الراحة على جزأين: فقد تغلبت على الهوامش الإجمالية، وهو أمر مهم بالنسبة لأسهم أشباه الموصلات، ولكن الشركة تناولت أيضًا مخاوف السوق بشكل مباشر في مكالمة الأرباح.

لقد قاموا بدراسة شاملة وحاولوا دحض جميع دعاوى الهبوط تقريبًا. تحدثوا عن قوانين التوسع، وتطرقوا إلى جميع عناصر الطلب المختلفة، ليس فقط الإنفاق الرأسمالي لشركات التوسع الهائل، بل أيضًا إلى الطلب على النماذج الذي يشهدونه من شركات مثل OpenAI وAnthropic، والطلب على البرمجيات، والطلب على الشركات، والذكاء الاصطناعي السيادي، كما قال بارينجر.

في سياقٍ آخر، سيُراقب المستثمرون أسهم شركات الدفاع بعد أن سجل مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي أدنى مستوى له في شهرين يوم الأربعاء، وأنهى اليوم بانخفاضٍ بلغ نحو 1.9%. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع وصول مسؤولين أمريكيين كبار من البنتاغون إلى أوكرانيا للعمل على خطة سلامٍ في وقتٍ متأخرٍ من يوم الأربعاء.

مع تباطؤ موسم الأرباح، يسود هدوء في أوروبا. مع ذلك، قد يراقب المستثمرون سهم وول مارت، الذي من المتوقع أن يعلن نتائجه قبل افتتاح الأسواق في الولايات المتحدة.

من المقرر أن تصدر منظمة البيانات الأوروبية يوروستات تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف حسب الصناعة لعام 2024.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة تراجع إلى 3.6% في أكتوبر ، مما يزيد من احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في ديسمبر. يأتي ذلك قبل أسبوع من ميزانية الخريف الحكومية ذات المخاطر العالية . ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرًا يُذكر مقابل الدولار الأمريكي.