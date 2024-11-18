69.3 مليار درهم أرباح 51 شركة مدرجة بدبي خلال 9 أشهر بنمو 16.5 %

قفزت أرباح 51 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 69.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من عام 2024، بنمو نسبته 16.5 % مقابل 59.5 ملياراً في الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة قيمتها 9.8 مليارات درهم.

وبلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 32.5 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أي ما نسبته 47 % من الإجمالي، وذلك مقارنة بأرباح حققتها هذه البنوك بقيمة 30 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023 وبنسبة زيادة 8.3 %.

الإمارات دبي الوطني

تصدر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 19 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) في 9 أشهر بنمو 9 % عن الفترة المقابلة لعام 2023، وبلغت أرباحه قبل الضريبة 22.14 مليار درهم، وزادت الأصول 14 % إلى 956 مليار درهم، وارتفع إجمالي القروض 9 % إلى 493.8 مليار درهم، والودائع 644.8 مليار درهم بنمو 13 %.

إعمار العقارية

حققت شركة إعمار العقارية صافي أرباح بـ11.04 مليار درهم في 9 أشهر بارتفاع 12 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 3 % إلى 8.5 مليارات درهم.

وسجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 23.8 مليار درهم وأرباحاً صافية قبل احتساب الضرائب بقيمة 12.4 مليار درهم (3.4 مليارات دولار)، محققة نمواً بنسبة 30 % و24 % على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بنك المشرق

حقق بنك المشرق أرباحاً صافية بلغت 5.8 مليارات درهم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت أرباح البنك قبل الضريبة بنسبة 9 % مسجلاً 6.5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع قيمة الضريبة المؤسسية بنحو 500 مليون درهم، ويعزى النمو في صافي الأرباح إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 13 % على أساس سنوي. إضافة إلى ذلك، حقق الدخل من غير الفوائد نمواً بنسبة 21 % على أساس سنوي.

هيئة كهرباء ومياه دبي

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إيرادات إجمالية بقيمة 23.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، أي قبل الاستقطاعات، 11.8 مليار درهم، وصافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 5.5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة.

دبي الإسلامي

ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي بعد الضريبة خلال أول 9 أشهر من عام 2024 إلى 5.45 مليارات درهم بنمو 13 %، مقابل 4.8 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2023.

دريك آند سكل

حققت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال صافي ربح خلال الأشهر التسعة الأولى 3.8 مليارات درهم، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة قدرها 197.5 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

الإمارات الإسلامي

بلغ صافي أرباح بنك الإمارات الإسلامي نحو 2.5 مليار درهم في 9 أشهر بنمو 52 % عن الفترة ذاتها من 2023، بينما بلغت قبل الضريبة 2.745 مليار درهم، وزادت الأصول 21.5 % إلى 106.7 مليارات درهم، وارتفعت القروض بنسبة 28 % إلى 67 مليار درهم، ونمت الودائع 21 % إلى 74 مليار درهم.

دبي التجاري

أعلن بنك دبي التجاري تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.23 مليار درهم في 9 أشهر منذ مطلع 2024 بنمو 15 % مقارنة بـ1.93 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2023.

«دو»

ارتفع صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 49.7 % ليتجاوز 1.9 مليار درهم مقارنة بنحو 1.27 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تيكوم

سجلت مجموعة «تيكوم» زيادة في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 10 % على أساس سنوي لتتخطى 1.7 مليار درهم، ونمواً بنسبة 23 % على أساس سنوي في صافي الأرباح لتصل إلى 943 مليون درهم.

سالك

بلغت أرباح سالك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.115 مليار درهم بزيادة 8.9 % على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب للفترة نفسها إلى 822 مليون درهم بنسبة نمو 2.4 % على أساس سنوي.

دبي للاستثمار

أعلنت «دبي للاستثمار» تحقيق أرباح صافية بعد خصم الضرائب بلغت 650.51 مليون درهم عائدة للملاك، وذلك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي عن أرباح صافية بعد الضريبة 275.5 مليون درهم في 9 أشهر بنمو 47.7 % مقابل 186.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق، وارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 298.7 مليون درهم، مسجلاً زيادة 60 %.

تاكسي دبي

حافظت شركة تاكسي دبي على أدائها القوي في أول 9 أشهر، وارتفعت الإيرادات 13 % إلى 1.6 مليار درهم، وبلغ صافي الربح 247.1 مليون درهم.

باركن

حققت شركة «باركن» صافي أرباح بنحو 303.5 ملايين درهم للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 5 %.

الاتحاد العقارية

حققت «الاتحاد العقارية» أرباحاً صافية بعد الضرائب 53.1 مليون درهم في 9 أشهر من 2024 بنمو 42 %، مقارنة بـ37.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2023. وبلغ الربح الصافي قبل الضريبة 59.7 مليون درهم بنمو 60 % إلى 37.4 مليون درهم. وبلغت الإيرادات 389.1 مليون درهم بنمو 7 % إلى 364.3 مليون درهم.