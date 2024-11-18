مستثمرو الأسهم يحصدون «ثمار النتائج»

تشهد أسواق الأسهم المحلية أحداثاً عديدة، خلال الأسبوع الجاري، إذ يستعد المستثمرون لحصد ثمار النتائج القوية للشركات والبنوك مع انتهاء موسم إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات عن الربع الثالث من عام 2024.

ويأتي ذلك مع استمر الأداء المتميز لمؤشر سوق دبي المالي للأسبوع السادس على التوالي، حيث لا يزال يتصدر الأسواق الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة نمو بلغت 16.7 %، وبنسبة نمو بلغت 3.2 % منذ بداية شهر نوفمبر.

ويترقب المستثمرون حركة أسهم البنوك والشركات المدرجة الكبرى مثل «الإمارات دبي الوطني، وإعمار العقارية، وإعمار للتطوير، وسالك، ودبي الإسلامي، وأبوظبي الأول، والدار العقارية، والعالمية القابضة، وأدنوك للحفر»، بحثاً عن مكاسب في الشراء بعد إعلانهم عن أرباح قوية عن أول 9 أشهر من العام الجاري.

وأفاد رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأنه كان هناك تباين بأداء الأسواق الإماراتية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر دبي المالي بنسبة 2.2 %، فيما لم يسجل مؤشر أبوظبي أي تغيير يذكر.

وأوضح أنه كان التركيز أكثر على القطاعات الكبيرة في السوق كالخدمات المالية والعقار، حيث نمت القيمة الرأسمالية لهما بنسبة 11.8 % و27.7 %، على التوالي.

وأشار إلى أن التركيز الآن يتجه إلى سياسة الرئيس الأمريكي الجديد والتحديات التي تواجهه إن كانت على صعيد تنفيذ أجندته الداخلية لتحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي أو تجاه الشركاء التجاريين كالصين وغيرها، إضافة إلى انتظار قرارات الفيدرالي الأمريكي القادمة حيال أسعار الفائدة والتي يدور بعض الغموض حول هذا المسار.

من جهته، قال بافيك ميهتا، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن المؤشر العام لسوق دبي المالي شهد خلال الأسبوع المنصرم ارتفاعاً بنسبة 2.15 %، مدعوماً بالأداء القوي لأسهم الشركات العقارية، مثل إعمار وديار اللذين ارتفعا بنسبة 15.46 % و11.30 % خلال الأسبوع، كما ارتفع سهم سالك بنسبة 7.52 % خلال الأسبوع بعد تقرير الأرباح الفصلية القوي.