تباين الأسهم الأمريكية والأوروبية والأنظار على توجهات الفائدة



ارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال «إنفيديا» في ظل المخاوف بشأن تقييمات أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.08% عند 46124 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.11% إلى 6639 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.14% إلى 22519 نقطة.

وارتفع سهم «إنفيديا» 1.35% إلى 183.81 دولاراً، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال الشركة المقرر صدورها عقب إغلاق جلسة التداول.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى تقرير الوظائف الأمريكي اليوم، للبحث عن إشارات حول مستقبل السياسة النقدية وتوجهات الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجع عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة خلال أغسطس، بدعم من ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.

ووفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي، انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 23.8% إلى 59.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 78.2 مليار دولار في يوليو.

وبلغت صادرات الولايات المتحدة في أغسطس نحو 280.8 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن يوليو، فيما تراجعت الواردات بمقدار 18.4 مليار دولار إلى 340.4 مليار دولار.

فيما ارتفع العجز التجاري الإجمالي منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس بنسبة 25% أو ما يعادل 142.5 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة في العام الماضي، مع ارتفاع الصادرات بنحو 108.4 مليارات دولار، وزيادة الواردات بمقدار 250.9 مليار دولار.

وكان من المقرر صدور هذه البيانات في السابع من أكتوبر، ولكن عُلق نشرها بسبب الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع الشهر الماضي وانتهى مؤخراً.

تباين أوروبي

وتباينت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، عقب صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة، وترقب المستثمرين نتائج أعمال «إنفيديا» في ظل المخاوف من تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا.

واستقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» عند 561.71 نقطة، في ظل أداء سلبي لأغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

وتراجع مؤشر «داكس» الألماني 0.1% إلى 23162 نقطة، وانخفض «كاك» الفرنسي 0.2% إلى 7953 نقطة، وهبط «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.45% إلى 9507 نقاط.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب» الفرعي لقطاع الدفاع 1.55%، عقب تقرير من موقع «أكسيوس» كشف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل بسرية وبالتشاور مع روسيا، على صياغة خطة جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكشفت بيانات، صدرت اليوم، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، في المملكة المتحدة 3.4% خلال العام المنتهي في أكتوبر، بانخفاض عن 3.5% في سبتمبر.