2.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية.. و7 صفقات بـ466.3 مليون درهم

شهد سوقا دبي وأبوظبي الماليان تنفيذ 7 صفقات كبيرة على أسهم شركات «إشراق للاستثمار، وأمريكانا، وفيرتيغلوب، وأبوظبي الوطنية للفنادق، وجي إف إتش المالية»، بقيمة إجمالية بلغت 466.3 مليون درهم.

وبحسب بيانات السوقين، تضمنت 6 صفقات كبيرة بسوق أبوظبي بـ450.9 مليون درهم، وصفقة كبيرة على أسهم شركة «جي إف إتش المالية» في سوق دبي بقيمة 15.5 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 7.3 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 2.12 درهم للسهم الواحد.

وتخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 2.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.95 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و865.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.83 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 39 ألف صفقة، ويأتي ذلك مع ترقب الأسواق لمحفزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.05 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.099 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و950.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 227.14 مليون درهم، تلاه «الفردوس القابضة» بـ73.2 مليون درهم، ثم «الإثمار القابضة» بـ71.3 مليون درهم، وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5862.09 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات، منخفضاً بـ0.62%.

وصعدت أسهم الفردوس القابضة 2.1%، وجي إف إتش المالية 1.42%، وبنك السلام- البحرين 1.4%، ومصرف السلام السودان 1.2%، فيما انخفضت أسهم اكتتاب القابضة 9.94%، والإثمار القابضة 9.86%، والمزايا القابضة 7.5%، ودريك آند سكل 3.03%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 57.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 444.25 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 386.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9858.27 نقطة، متراجعاً 0.24%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 533.3 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 124 مليون درهم، ثم « تو بوينت زيرو» بسيولة 89.2 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 7.35%، وتو بوينت زيرو 4.44%، وإنفستكورب كابيتال 4.11%، وأسمنت الخليج 3.7%، في المقابل، انخفضت أسهم اﻻتحاد للتأمين 9.56%، وفينكس كروب 6.8%، وجلفار 6.25%، وإشراق للاستثمار 3.12%.

الأسواق العربية

وغلب الحذر على معظم مؤشرات البورصات العربية، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.90%، ومسقط 0.08%، والبحرين 0.74%، فيما ارتفعت بورصتا الكويت 0.42%، وقطر 0.64%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بشكل طفيف 0.02%.

السعودية

وتفصيلاً، انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.90% ليغلق عند 10999 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ شهرين، وبتداولات بلغت نحو 3.6 مليارات ريال.

وتصدر سهما تهامة، وطيبة، تراجعات بأكثر من 5%، وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وسليمان الحبيب، وأكوا باور، وبنك البلاد، ومعادن، واتحاد اتصالات، والمراعي، ودار الأركان، والأبحاث والإعلام، بنسب تتراوح بين 1 و4%.

في المقابل، تصدر سهم الواحة ارتفاعات السوق بنسبة 5%، وصعدت أسهم أسمنت القصيم، والعربية، والإعادة السعودية، وإم آي اس، بنسب تراوح بين 2 و5%.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 4.029 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.876.817 تريليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 40509 نقاط.

كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» ليغلق عند مستوى 50244 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 كابيد» ليغلق عند مستوى 18301 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12265 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 16268 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية، مثل مناجم الفوسفات وسط مضاربات وسيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.23% إلى 3414.6 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.6 ملايين دينار، مقارنة مع 9.8 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.73 % إلى 5.55 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.13 % إلى 23.21 ديناراً، وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 0.33 % إلى 3.06 دنانير، وسهم البنك العربي 0.98 % إلى 7.08 دنانير.