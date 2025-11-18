تهاوي الأسهم العالمية.. والأحمر يحكم قبضته على شاشات التداول



سيطرت حالة من الارتباك على مؤشرات الأسهم العالمية، الثلاثاء، وسط تشاؤم وقلق المستثمرين من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية، وسيطرت عمليات البيع المكثفة والإحجام عن المخاطرة نتيجة المخاوف بشأن التقييم المفرط لقطاع التكنولوجيا، وصبغ اللون الأحمر مؤشرات البورصات العالمية.

وانخفضت الأسهم الأمريكية وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.15% أو 374 نقطة إلى 46216 نقطة خلال التعاملات، كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.85% أو 28 نقطة إلى 6643 نقطة، وانخفض «ناسداك» المركب 1.28% أو 132 نقطة إلى 22575 نقطة.

ويتابع المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي للبحث عن إشارات حول مستقبل السياسة النقدية، في ظل تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، فضلاً عن ترقب بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها الخميس.

وتراجعت أسهم العظماء السبعة، بالتزامن مع هبوط السوق الأوسع في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين من تضخم تقييمات الشركات.

وانخفض سعر وثيقة صندوق «راوند هيل ماجنيفسنت سفن» الذي يتتبع أداء هذه الشركات المعروفة باسم «العظماء السبعة»، بنسبة 2.25% إلى 63.31 دولاراً خلال التعاملات، مدفوعاً بتراجع سهم «إنفيديا» 2.82% إلى 181.35 دولاراً، و«ميتا» بحوالي 2.6% إلى 586.09 دولاراً، و«أمازون» 3.6% إلى 224.63 دولاراً، و«ألفابت» بمعدل 1.4% إلى 280.94 دولاراً.

وعلاوة على ذلك، انخفض سهم «تسلا» 3.4% إلى 394.97 دولاراً، و«مايكروسوفت» بنسبة 3.15% إلى 491.38 دولاراً، فيما ارتفع سهم «أبل» 0.1% إلى 267.63 دولاراً.

وتزايدت المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الشركات وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع ديسمبر، فيما يترقب المستثمرون نتائج أعمال «إنفيديا» المقرر صدورها عقب إغلاق جلسة الأربعاء.

تجنب المخاطرة

وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، ما يعكس حالة عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل تزايد المخاوف بشأن تضخم تقييمات الشركات.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.76% إلى 561.86 نقطة، وهي أعمق وتيرة تراجع منذ أغسطس.

وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.77% إلى 23180 نقطة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 1.86% إلى 7967 نقطة، و«فوتسي» البريطاني بنسبة 1.27% إلى 9552 نقطة.

وتعرضت أسهم المصارف الأوروبية لضغوط خلال التعاملات، إذ انخفض سهم «سوسيتيه جنرال» بنسبة 2.85%، و«باركليز» بنسبة 2.68%، و«دويتشه بنك» بنسبة 4.3%.

وتراجع سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 2.5%، بعد أن خفضت شركة الأدوية الدنماركية السعر الشهري لجرعة «ويجوفي» لعلاج السمنة في الولايات المتحدة إلى 349 دولاراً من 499 دولاراً.

وسجل مؤشر نيكاي الياباني أكبر انخفاض في أكثر من 7 أشهر، وتراجع المؤشر 3.22% ليغلق عند 48,702.98 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ 9 أبريل، كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.88% منذ انتخاب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ذات التوجهات المالية المعتدلة، الشهر الماضي.