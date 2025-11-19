«القيادية» تضغط على المؤشرات المحلية.. و3 أسهم بالحد الأقصى

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و712.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 897.8 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 40.9 ألف صفقة، ويأتي ذلك وسط انتظار الأسواق محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.057 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.1 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و957.2 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 162.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ60.45 مليون درهم، ثم «الإثمار القابضة» بـ56.97 مليون درهم، وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5898.93 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.98%.

وقفزت 3 أسهم بالحد الأقصى، وهي «اكتتاب القابضة، والفردوس القابضة، والإثمار القابضة»، ليواصل سهم «اكتتاب القابضة» تحقيق مكاسبه عند 0.956 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014، كذلك صعد سهم «الفردوس القابضة» مغلقاً عند 0.427 درهم، و«الإثمار القابضة» مرتفعاً بنسبة 14.89% عند 0.355 درهم.

وصعدت أسهم دبي للمرطبات 10.4%، وشعاع كابيتال 5.6%، وأجيليتي للمخازن 5.6%، فيما انخفضت أسهم الاستشارات المالية الدولية 10%، والرمز كوربوريشن 5.8%، ودبي التجاري 4.5%، والخليج للملاحة 2.5%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 7.3 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 378.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 371.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9882.24 نقطة، متراجعاً 0.29%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 108 ملايين درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 95.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 93.6 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.4%، وأريد 10.64%، وأم القيوين للاستثمارات 6.04%، وإشراق للاستثمار 3.2%.

في المقابل انخفضت أسهم الخليج اﻻستثمارية 8.2%، وحياة للتأمين 6.2%، ورابكو للاستثمار 5.66%، وجلفار 5.08%.

الأسواق العربية

وسيطر التراجع على أغلب مؤشرات البورصات العربية، باستثناء «تاسي» السعودي، الذي ارتفع 0.43%، فيما تراجعت بورصات الكويت 0.70%، وقطر 1.09%، ومسقط 0.49%، والبحرين 0.42%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.37%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.43%، ليغلق عند 11099 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.3 مليارات ريال.

وتصدر سهم رتال الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 13.34 ريالاً، وصعدت أسهم مصرف الراجحي، والمراعي، وسابك، والإنماء، وعلم، والبلاد، وجبل عمر، بنسب تراوح بين 1 و3%، في المقابل تصدر سهم تهامة التراجعات بنسبة 10%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 6.5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 38 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.872 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.37%، ليغلق عند مستوى 40501 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 50185 نقطة.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.37%، ليغلق عند مستوى 18300 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.02%، ليغلق عند مستوى 4457 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.18%، ليغلق عند مستوى 12092 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.28%، ليغلق عند مستوى 16096 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.31%، ليغلق عند مستوى 4276 نقطة.

الأردن

أنهت البورصة الأردنية تعاملات أمس دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط استمرار المضاربات في أسهم قيادية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.03% إلى 3406.83 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 9.8 ملايين دينار، مقارنة مع 11.2 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 0.15 % إلى 34.5 ديناراً، وسهم البنك العربي 0.56 في المئة إلى 7.15 دنانير، فيما تراجع سهم مصفاة البترول 0.72 % إلى 5.51 دنانير وسهم البنك الإسلامي الأردني 0.22 % إلى 4.46 دنانير.