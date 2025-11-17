تأرجح «وول ستريت».. و«التكنولوجيا» تهبط بالأسهم الأوروبية



تأرجحت الأسهم الأمريكية الاثنين، مع ترقب المستثمرين صدور البيانات الاقتصادية عقب انتهاء الإغلاق الحكومي، فضلاً عن تصريحات مسؤولي الفيدرالي لاستشراف آفاق السياسة النقدية.

وخلال التعاملات هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.2% أو 92 نقطة إلى 47055 نقطة، فيما تحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500«إلى الصعود وارتفع 0.05% إلى 6728 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.19 % عند 22892 نقطة.

وانخفض سهم»إنفيديا«بنسبة 2% إلى 186.22 دولاراً، مع ترقب صدور نتائج أعمال الشركة عقب إغلاق جلسة الأربعاء، في حين ارتفع سهم»ألفابت«4.5% إلى 289.45 دولاراً.

ومن المقرر صدور عدد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس، بعد يوم من إعلان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير.

تراجع أوروبي

وانخفضت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الاثنين، بالتزامن مع هبوط قطاع التكنولوجيا في ظل موجة بيع إثر تصاعد مخاوف المستثمرين من تضخم تقييمات الشركات.

وتراجع المؤشر الأوروبي»ستوكس يوروب 600«بنسبة 0.55% عند 571.68 نقطة، مع انخفاض قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.15%.

وهبط مؤشر»داكس«الألماني 1.2% عند 23590 نقطة، وتراجع»فوتسي 100«البريطاني 0.25% إلى 9675 نقطة، وانخفض»كاك 40«الفرنسي 0.65% إلى 8119 نقطة.

وصعد سهم شركة»ساب" السويدية المتخصصة في الصناعات الدفاعية بنسبة 2.5%، بعدما أعلنت عن صفقة بقيمة 3.6 مليارات دولار لتزويد الحكومة الكولومبية بـ 17 طائرة مقاتلة على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت المفوضية الأوروبية اليوم، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.3% هذا العام، أعلى من توقعات أبريل البالغة 0.9%.