94 مليار درهم أرباح 62 شركة مدرجة بدبي بنمو 9.7 %

ارتفعت أرباح 62 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 94 مليار درهم، خلال أول 9 أشهر من عام 2025، بنمو نسبته 9.7 %، مقابل 85.7 ملياراً في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قيمتها 8.3 مليارات درهم.

وبلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 32.4 مليار درهم في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، أي ما نسبته 34.5 % من القيمة الإجمالية لأرباح هذه الشركات المدرجة في سوق دبي.

وسجلت الأرباح الصافية لـ 5 شركات عقارية مدرجة بـ «دبي المالي»، وهي شركات «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«تيكوم»، و«ديار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية» نمواً بنسبة 36.3 %، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 22.9 مليار درهم، مقارنة بـ 16.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

الإمارات دبي الوطني

تصدّر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 19 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي)، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 23.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته بقيمة 36.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 12 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مع استمرار زخم النمو القوي للمجموعة في كل من دخل الفائدة، والدخل غير الممول في جميع الدول والقطاعات والمنتجات.

إعمار العقارية

حققت شركة إعمار العقارية صافي ربح 14.65 مليار درهم، بنمو 32.6 %، مقارنة بـ 11.04 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 16.7 مليار درهم، بزيادة 35 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح العائدة إلى المساهمين 11.45 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 8.522 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو نسبته 34.4 %.

وبلغت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ما قيمته 33.1 مليار درهم، بزيادة 39 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إعمار للتطوير

سجلت شركة إعمار للتطوير خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، صافي ربح 8.7 مليارات درهم، بنمو 45.7 %، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 9.788 مليارات درهم، بنمو 49 %.

وسجلت الأرباح العائدة إلى المساهمين 7.006 مليارات درهم، بنمو 53 %، مقارنة بالتسعة شهور الأولى من العام الماضي، والبالغة 4.57 مليارات درهم. وارتفعت الإيرادات بنسبة 41 %، لتصل إلى 17.6 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2025.

هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ارتفاع صافي أرباحها، بعد احتساب الضريبة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 24.8 %، لتصل إلى 6.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.9 %، إلى 24.9 مليار درهم.

وارتفعت الأرباح قبل الاستقطاعات للشهور التسعة الأولى من 2025 بنسبة 11.9 %، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح التشغيلية 21.5 %، إلى 8.3 مليارات درهم.

وصعدت أرباح الشركة في الربع الثالث 2025 بنسبة 35 %، إلى 3.9 مليارات درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وزادت الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 4.5 %، إلى 10.3 مليارات درهم، وارتفعت الأرباح قبل الاستقطاعات للربع الثالث 2025 بنسبة 20.4 %، إلى 6.2 مليارات درهم، كما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 29.8 %، إلى 4.6 مليارات درهم.

دبي الإسلامي

زادت الأرباح الصافية بعد الضريبة لبنك دبي الإسلامي بنسبة 4.26 %، إلى 5.68 مليارات درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 5.44 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 6.6 مليارات درهم، بنمو 10 %.

وارتفعت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6 %، لتصل إلى 9.7 مليارات درهم.

بنك المشرق

سجل بنك المشرق صافي ربح قدره 5.18 مليارات درهم، في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بتراجع 11 %، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024، والبالغة أرباحها 5.84 مليارات درهم، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 6.14 مليارات درهم، بتراجع 5 %.

وأعلن البنك زيادة دخله التشغيلي ليصل إلى 9.4 مليارات درهم، في الشهور التسعة الأولى من عام 2025، وسجل البنك في الربع الثالث دخلاً تشغيلياً قدره 3.2 مليارات درهم، بزيادة 4 % على أساس ربعي، و8 % على أساس سنوي.

الإمارات الإسلامي

نمت صافي الأرباح لبنك الإمارات الإسلامي بنسبة 9 %، إلى 2.7 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما زاد الربح قبل الضريبة بنسبة 15 %، إلى 3.2 مليارات درهم.

وأرجع البنك ارتفاع الأرباح إلى التوسع المستمر في تدفقات الدخل الممول وغير الممول، على حد سواء.

دبي التجاري

قفز صافي أرباح بنك دبي التجاري في التسعة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 15.55 %، لتصل إلى 2.578 مليار درهم، مقارنة بـ 2.231 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 15.6 %، إلى 2.832 مليار درهم.

وبلغ الدخل التشغيلي 4.4 مليارات درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض، وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

دو

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ارتفاع صافي أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.6 %، لتصل إلى 2.18 مليار درهم، مقارنة بـ 1.9 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024. وارتفعت الإيرادات في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 8 %، إلى 11.62 مليار درهم، مقابل 10.76 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2024.

وارتفع صافي الربح في الربع الثالث 2025 بنسبة 1.8 %، إلى 732 مليون درهم، مقارنة بـ 719 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق، وبلغت الإيرادات في الربع الثالث للعام الحالي 3.87 مليارات درهم، بنمو 7.9 % عن الفترة ذاتها من العام السابق، والبالغة 3.589 مليارات درهم.

وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 8 %، إلى 11.62 مليار درهم، وتوسع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 47.3 %، نتيجة استمرار التميّز التشغيلي والزخم التجاري القوي لعمليات الشركة.

سالك

وزادت صافي الأرباح لشركة سالك بنسبة 39 %، إلى 1.14 مليار درهم، في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 822 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 38.6 %، ليصل إلى 2.275 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 42 %، إلى 2.58 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 39 %، إلى 1.25 مليار درهم. في حين بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة في الشهور التسعة الأولى من عام 2025، نحو 470.5 مليوناً.

تيكوم

حققت مجموعة تيكوم صافي ربح قدره 1.11 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 942.68 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو نسبته 17.7 %.

وسجلت الشركة إيرادات قدرها 2.113 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي، والبالغة 1.758 مليار درهم.

دبي للاستثمار

سجلت شركة دبي للاستثمار صافي ربح قدره مليار درهم في تسعة شهور الأولى من العام الجاري، بنمو 57 %، مقارنة بأرباح قدرها 637 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثالث بنسبة 114 %، لتصل إلى 505 ملايين درهم.

وحققت الشركة أرباحاً (قبل خصم الضرائب) بلغت 1.096 مليار درهم، وذلك خلال فترة تسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 687.68 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس نمواً بنسبة 59 %. وبلغت الأرباح (قبل خصم الضرائب) 550.44 مليون درهم خلال فترة ثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ 256.00 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بنسبة 115 %.

وحققت الشركة إيرادات قدرها 3.07 مليارات درهم في التسعة أشهر الأولى من 2025، بنمو 3.72 %، مقارنة مع إيرادات بنحو 2.96 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2024.

سوق دبي المالي

بلغ صافي الربح قبل الضريبة لسوق دبي المالي نحو 930.8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 212 في المئة، مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2024.

وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق بنسبة 138 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.1 مليار درهم (نحو 299.5 مليون دولار)، في انعكاس لاستمرار نشاط التداول القوي، والتوسّع في منظومة أسواق رأس المال في دبي.

إمباور

حققت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أرباحاً صافية بعد الضريبة 689.16 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنمو 5.3 %، مقارنة بـ 654.45 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024.

ونمت إيرادات «إمباور» خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بنسبة 5.5 %، لتصل إلى 2.586 مليار درهم، مقارنة بـ 2.451 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2024. كما حققت صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 757 مليون درهم، بنمو 5.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وبلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث، 286.501 مليون درهم، بنمو 8.14 %، مقارنة بـ 264.927 مليون درهم في الفترة نفسها من 2024.

باركن

حققت شركة باركن صافي ربح قدره 441.9 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، بنمو 46 %، مقارنة بـ 303.5 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 42 %، لتصل إلى 936.6 مليون درهم، مقارنة بـ 660.2 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الماضي.

تبريد

حققت شركة تبريد صافي أرباح عائدة إلى المساهمين بمبلغ 419.9 مليون درهم، بنهاية الشهور التسعة الأولى 2025، بانخفاض 1.2 %، مقارنة بأرباح قدرها 425.2 مليون درهم، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما زادت الإيرادات 1.3 %، إلى 1.87 مليار درهم على أساس سنوي.

وعزت الشركة ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن إصدار الصكوك الخضراء في نهاية الربع الأول من عام 2025، بهدف إعادة تمويل ديون مصرفية تم الحصول عليها في فترة انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2020.

ديار للتطوير

بلغ صافي أرباح شركة ديار للتطوير بعد الضريبة لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 406.4 ملايين درهم، بزيادة 23.7 %، مقارنة بـ 328.5 مليون درهم للفترة المقابلة من عام 2024.

وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 22.1 %، لتصل إلى 425.7 مليون درهم، مقارنة بـ 348.8 مليون درهم للسنة حتى سبتمبر 2024.

وبلغ إجمالي الإيرادات 1.447 مليار درهم منذ بداية العام حتى سبتمبر 2025، بزيادة 39.1 %، مقارنة بـ 1.04 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

تاكسي دبي

حققت شركة تاكسي دبي صافي ربح 265.44 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 247.12 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 7.4 %.

وبلغت إيرادات التسعة شهور الأولى من العام الجاري 1.798 مليار درهم، بنمو 12.6 %، مقارنة مع 1.596 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.