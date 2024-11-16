30 مليار درهم مكاسب أسبوعية للأسهم المحلية

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية بنحو 30 مليار درهم، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي، إلى جانب النتائج القوية عن أول 9 أشهر. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.723 تريليونات درهم منها 2.942 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و780.5 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية 10.6 مليارات درهم سيولة خلال أسبوع بدعم الصفقات الكبيرة منها 7.3 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.35 مليارات في دبي، بعد تداول 3.65 مليارات سهم، عبر 198.5 ألف صفقة.

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية، وصعد المؤشر2.15 % في 5 جلسات، وحقق السوق مكاسب قاربت 15 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وفي أسبوع، تصدر سهم «إعمار للتطوير» ارتفاعات أسهم دبي ليرتفع بأكثر من 17 %، وصعدت أسهم الاستشارات المالية الدولية 13.3 %، ودبي للمرطبات 12.5 %، وديار للتطوير 11.8 %، وأجيليتي للمخازن 10.4 %. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بـ983.22 مليون درهم، تلاه «ديار للتطوير» بسيولة 293.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 273.3 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 352.6 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.22 مليار درهم مقابل 873.5 مليون درهم مبيعات. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9443.14 نقطة لكن السوق نجح في تحقيق مكاسب بنحو 15 مليار درهم في أسبوع.

وعلى مستوى الأداء اليومي، صعدت أسهم الإمارات وارتفع سوق أبوظبي إلى 9443.14 نقطة واغلق سوق دبي مرتفعاً 0.22 % إلى 4739.76 نقطة. وواصل سهم «إعمار للتطوير» صعوده القياسي، وارتفع 3.18 % إلى 11.35 درهماً.

وشهد سوق دبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم 3 شركات بقيمة 28.68 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة على «العربية للطيران» بقيمة 10.2 ملايين درهم توزعت على 3.5 ملايين سهم بسعر 2.91 درهم للسهم، كما تم تنفيذ صفقة على «دو» بقيمة 5.9 ملايين درهم على عدد 800 ألف سهم بسعر 7.4 دراهم للسهم، وصفقة على «دبي الإسلامي» بقيمة 12.58 مليون درهم على عدد 1.9 مليون سهم.