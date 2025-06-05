سوق دبي يحلق لأعلى مستوى منذ مطلع يوليو 2008

حلق مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له منذ مطلع يوليو 2008 (17 عاماً)، مسجلاً 5535.93 نقطة، مرتفعاً بـ0.26% أو ما يعادل 14 نقطة، إذ صعد المؤشر للجلسة الثالثة على التوالي، ليربح السوق نحو 1.9 مليار درهم بدعم أداء قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 972.64 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 974.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «أملاك للتمويل» بالحد الأقصى للجلسة الرابعة عند 1.65 درهم، ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 189.83 مليون درهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة أملاك للتمويل بقيمة 31 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 20 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.55 درهم للسهم. وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 13.1%، وسوق دبي المالي 5.96%، ودبي التجاري 3.05%، فيما انخفضت أسهم المزايا القابضة 7.14%، والأسمنت الوطنية 2.7%، وإعمار للتطوير 2.6%، وتبريد 2.5%.

واتجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 24.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 340.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 315.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.45% إلى مستوى 9734.99 نقطة، ليربح السوق نحو 12 مليار درهم في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 186.45 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 99 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 96 مليون درهم مرتفعاً 2.44%.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن - أذونات 14.9%، وأسمنت الفجيرة 14.89% بالحد الأقصى، وصعد أبوظبي لبناء السفن 13.5%، ورابكو للاستثمار 10.4%، في المقابل تراجعت أسهم بنك الفجيرة الوطني 9.5%، وإشراق للاستثمار 4.4%، ودار التمويل 4.3%، وإي سفن 3.4%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 14 مليار درهم في جلسة أمس، آخر جلسة قبل عطلة عيد الأضحى، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.964 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.978 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.003 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و974.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة ناهزت 2.37 مليار درهم، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي، و930.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 762.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 44.55 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع مؤشر «تاسي» السعودي 1.6%، والكويت 0.42%، ومسقط 0.56%، بينما تراجعت بورصة قطر 0.56%، والبحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1%.

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.6%، ليغلق عند 11005 نقاط، وبتداولات بلغت 4.6 مليارات ريال.

وتصدر سهما أكوا باور، والمجموعة السعودية، ارتفاعات السوق بنسبة 7% عند 269.80 ريالاً، و17.36 ريالاً، على التوالي، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 4% عند 93.30 ريالاً. وصعدت أسهم اس تي سي، وبنك الرياض، والأهلي السعودي، والعربي الوطني، ومعادن بنسب تراوحت بين 1 و4%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وبلغت قيمة التداول 3.6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 32677 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.98%، ليغلق عند مستوى 40772 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 14670 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9725 نقطة، وصعد مؤشر«إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13189 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 3385 نقطة.