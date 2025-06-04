صعود جماعي لمؤشرات الأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، حيث استوعبت وول ستريت تباطؤاً حاداً في نمو التوظيف في القطاع الخاص، مع تركيزها على آفاق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين مع بدء تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على الصلب بنسبة 50%. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.27%، بينما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.18%. وحقق مؤشر «ناسداك» المركب الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا مكاسب 0.24%، مستفيداً من البداية القوية للمؤشرات الرئيسية لهذا الأسبوع.

وأظهر تقرير «إيه دي بي» الوطني للتوظيف انخفاضاً حاداً في نمو التوظيف بالقطاع الخاص الشهر الماضي وارتفعت أعداد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 37000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين وأقل بكثير من التوقعات.

وانتقد ترامب جيروم باول بشدة بعد اطلاعه على التقرير، الأربعاء وحثّ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة وقال: «إنه أمر لا يُصدّق». ودخل أمر ترامب الصادر الثلاثاء بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% حيز التنفيذ ولم ينجُ من هذه الزيادة سوى المملكة المتحدة في غضون ذلك، مثّل الأربعاء الموعد النهائي للشركاء التجاريين لتقديم «أفضل العروض» للتوصل إلى اتفاق لتجنّب زيادات الرسوم الجمركية «المتبادلة» المقررة في يوليو.

وتضاءل التفاؤل بشأن اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أن وصف ترامب الرئيس شي جين بينغ بأنه «من الصعب للغاية إبرام صفقة معه» في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء وبدت هدنة جنيف الجمركية بين البلدين هشة بشكل متزايد وسط خلافات حول قضايا مثل صادرات الرقائق، وإمدادات المعادن النادرة، وتايوان، والتأشيرات.

كذلك أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع مدعومة بموافقة ألمانيا على حزمة تخفيض ضريبي على الشركات بقيمة 46 مليار يورو (53 مليار دولار) تهدف إلى تحفيز النمو. والحزمة هي الأولى ضمن سلسلة إجراءات أوسع نطاقاً من الحكومة الألمانية الجديدة في مسعى لمنع الاقتصاد المتعثر من الانكماش للعام الثالث على التوالي.

وأظهرت استطلاعات أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو لم يشهد أي نمو يذكر في مايو، بينما سجل قطاع الخدمات الألماني أكبر انكماش له في أكثر من عامين. وارتفع مؤشر «ستوكس» بنسبة 0.47%، وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.77%، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.16%، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.53%.

وفي طوكيو، صعدت الأسهم اليابانية لتنهي سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات بدفعة من تراجع الين وزيادة آمال التوصل لاتفاق تجاري محتمل قد يعيد فتح أسواق التكنولوجيا مع الصين. وارتفع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.8%. كما زاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5%.