سوق دبي يواصل المكاسب للأسبوع الثامن

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية، حيث ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 13 مليار درهم، في 3 جلسات قبيل عطلة عيد الأضحى، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.965 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.978 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.003 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و974.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وواصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي، مرتفعاً بنسبة 1.01% في 3 جلسات، مدعوماً بإعلان الشركات والبنوك عن أرباح قوية، خلال الربع الأول من عام 2025، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.52% إلى مستوى 9734.99 نقطة، وتتوقف التداولات في أسواق المال المحلية بنهاية جلسة الأربعاء حتى استئنافها مع بداية يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك.

وعلى مستوى تداولات أمس حلّق مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له، منذ مطلع يوليو 2008 (17 عاماً)، مسجلاً 5535.93 نقطة، مرتفعاً بـ0.26% أو ما يعادل 14 نقطة، إذ صعد المؤشر للجلسة الثالثة على التوالي، ليربح السوق نحو 1.9 مليار درهم بدعم أداء قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 972.64 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 974.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقفز سهم «أملاك للتمويل» بالحد الأقصى للجلسة الرابعة عند 1.65 درهم، ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 189.83 مليون درهم.