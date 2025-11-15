9.2 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

سجلت تداولات أسواق الأسهم المحلية 9.2 مليارات درهم، الأسبوع الماضي منها 5.44 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.74 مليارات درهم في سوق دبي، بعد تداول 3.2 مليارات سهم، عبر 182 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 922 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ278.4 مليون درهم، ثم «طلبات» جاذباً 265.6 مليون درهم وأغلق مؤشر سوق دبي عند 5949.54 نقطة.

وفي أسبوع، تصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي بـ84.2 %، وارتفعت أسهم الإثمار القابضة 41.12 %، والفردوس القابضة 16.13 %، والاستشارات المالية الدولية 14.85 %، وشعاع كابيتال 10.13 %. وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9917.90 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 632.2 مليون درهم في أسبوع.