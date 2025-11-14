«وول ستريت» تتحول للارتفاع.. وأسهم أوروبا تستسلم لمخاوف التقييمات



تحولت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الجمعة، مع هدوء تقلبات بورصة وول ستريت بعض الشيء، ووسط أداء إيجابي للشركات «العظماء السبعة».

وخلال التعاملات انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.32% أو ما يعادل 150 نقطة إلى 47307 نقاط، بعد أن هبط إلى 46863 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.42% أو 28 نقطة إلى 6765 نقطة بعد انخفاضه في المستهل، وزاد مؤشر «ناسداك» المركب 0.69% أو 158 نقطة إلى 23029 نقطة.

وتزامن التحول مع ارتفاع سعر وثيقة صندوق «راوند هيل ماجنيفسنت سفن»، الذي يتتبع أداء شركات التكنولوجيا المعروفة باسم «العظماء السبعة» بنسبة 0.77% إلى 65.30 دولاراً.

وتراجع مؤشر «فيكس»، الشهير باسم «مؤشر الخوف» في وول ستريت، بنسبة 0.90% إلى 19.82 نقطة، بعد صعوده بأكثر من 14% أمس الخميس.

وتعرضت «وول ستريت» لضغوط في مستهل التعاملات بسبب المخاوف من تضخم تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تراجع احتمالات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر مقابل تنامي توقعات تثبيتها.

تقييمات الشركات

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، وسط أداء سلبي للقطاع التكنولوجي مع استمرار المخاوف بشأن تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1% إلى 574.81 نقطة عند الإغلاق، لكنه ارتفع بنحو 1.77% على مدار الأسبوع.

وتزامن ذلك مع هبوط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.40% إلى 835 نقطة، وسط موجة بيع حادة.

وفي بريطانيا، تراجع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 1.11% إلى 9695 نقطة، وكذلك نظيره الألماني «داكس» بنسبة 0.69% إلى 23876 نقطة، بينما انخفض «كاك 40» الفرنسي 0.76% إلى 8170 نقطة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.20% على أساس فصلي في الربع الثالث من العام، بعد زيادته 0.10% في الربع الثاني.

ويقارن ذلك بنموه 1.4% في الربع الثالث من عام 2024، ما يشير إلى استمرار الضغوط التي تواجه اقتصاد المنطقة ذات العملة الموحدة.