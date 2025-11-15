الحذر يسيطر على أداء مؤشرات الأسواق العربية

سيطر الترقب والحذر على أداء أسواق الأسهم العربية في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، وذلك بالتزامن مع إعلان موسم النتائج للربع الثالث من عام 2025.

وتفاوتت الضغوط والمؤثرات بين سوقٍ وآخر، حيث برزت اختلافات في حجم التداولات، والقيمة السوقية، وعدد القطاعات المؤثرة في مسار المؤشرات، إلى جانب تفاوت ملحوظ في أداء الأسهم القيادية والأسهم الأكثر نشاطاً خلال الأسبوع.

وفي مقابل هذا التباين، أظهرت بعض الأسواق قدرة أكبر على الصمود أو التحسن النسبي، بينما اتجهت أخرى نحو مسار هبوطي متأثرة بعوامل داخلية تخص حركة القطاعات والتداولات.

أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5949.54 نقطة، متراجعاً بـ1.25 % في 5 جلسات. وفي أسبوع، تصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي مرتفعاً 84.2 %، وارتفعت أسهم الإثمار القابضة 41.12 %، والفردوس القابضة 16.13 %.

والاستشارات المالية الدولية 14.85 %، وشعاع كابيتال 10.13 %، وتكافل الإمارات 9.9 %. في المقابل، تراجعت أسهم الإمارات للاستثمار 10 %، وطلبات 8.7 %، وأجيليتي للمخازن 8.1 %، والإمارات دبي الوطني 7.9 %، وأملاك للتمويل 6.3 %.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9917.90 نقطة منخفضاً 1.56 % خلال أسبوع.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 632.2 مليون درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 507.7 ملايين درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة أكثر من 534.45 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم المستثمر الوطني 13 %، والخليج الاستثمارية 10.35 %، وأم القيوين للاستثمارات 10.34 %، وأسمنت الخليج 6.1 %، وحياة للتأمين 4.7 %. في المقابل، تراجعت أسهم بريسايت 19.8 %، وملتيبلاي 10.07 %، وألفا داتا 9.9 %، وغذاء القابضة 9.8 %، وإي سفن- أذونات 9.05 %.

السعودية

سجل مؤشر السوق السعودية خسائر أسبوعية، كما تراجع رأس المال السوقي إلى 9.482 تريليونات ريال (فاقداً 35.26 مليار ريال من مستويات الأسبوع الماضي).

وتراجع المؤشر «تاسي» بنسبة 1.1 % خلال الأسبوع، فاقداً 124.69 نقطة من قيمته مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل في الختام إلى مستوى 11177.66 نقطة.

وسجلت قيم التداولات تراجعاً إلى 19.55 مليار ريال، مقابل 25.26 مليار ريال بالأسبوع الماضي. كما انخفضت أحجام التداولات الأسبوعية إلى 910.68 ملايين سهم، مقابل 1.34 مليار سهم للأسبوع الماضي.

وحل سهم الخليج للتدريب أولاً في قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 17.97 %، تلاه سهم مسك منخفضاً بنسبة 15.89 %، ثم تنمية 14.40 %، ومتطورة 13.90 %.

وأسيج 11.31 %، وتصدر سهم صناعة الورق قائمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع صاعداً بنسبة 12.87 %، تلاه سهم الإعادة السعودية بارتفاع 11.6 %، ثم إس إم سي للرعاية 11.26 %.

الكويت

سجلت المؤشرات الكويتية محصلة حمراء للأسبوع الثاني على التوالي، كما شهدت القيمة السوقية تراجعاً بنحو 118 مليون دينار وصولاً إلى 53.18 مليار دينار، تحت ضغط تراجع ثمانية قطاعات رئيسية، في مقدمتها قطاع التكنولوجيا.

وهبط مؤشر السوق الأول 0.21 % ليغلق عند النقطة 9442.84، كما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22 % منهياً التعاملات عند مستوى 8893.75 نقطة.

كذلك، انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.13 % إلى مستوى 8565.9 نقطة. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.27 % إلى 8454.35 نقطة في الختام.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 443.79 مليون دينار (بتراجع أكثر من 30 % خلال الأسبوع). كما انخفضت أحجام التداولات إلى 2.07 مليار سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 120.85 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم الرابطة قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع بانخفاض نسبته 23 % تقريباً، تلتها وربة كبيتل 12.44 % ثم الديرة 12.18 % والأنظمة 11.18 % وسنرجي 8.13 %. فيما تصدرت أسهم تمدين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 21.78 % ثم اكتتاب 19.13 % وأركان 12.66 % وميزان 12.43 % وكويت 9.91 %.

قطر

ولم تخالف بورصة قطر أداء سوقي السعودية والكويت، ليتكبد المؤشر العام خسائر بنسبة 0.91 % خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر، منهياً التعاملات عند مستوى 10957.95 نقطة، مع خسائر في القيمة السوقية بنحو 3.28 مليارات ريال ، وصولاً إلى 656.33 مليار ريال، مقابل 659.61 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو 1.6 مليار ريال، وأحجام التداولات 513.53 مليون سهم، عبر تنفيذ 99.36 ألف صفقة.

وفي صدارة الأكثر انخفاضاً، جاء سهم ودام الغذائية الذي انخفض بنسبة 6.89 %، تلاه سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام 6.04 %، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بـ4.48 %، ثم البنك التجاري بـ4.38 %.

فيما تصدر سهم كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي قائمة الارتفاعات ليصعد بنسبة 4.17 %، ثم سهم فودافون قطر بـ4.13 %، وأريد بـ2.88%، تليها الدوحة للتأمين بـ2.72 %.

البحرين

بينما سجلت بورصة البحرين أداء متبايناً خلال تداولات الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، وسط تحركات محدودة في المؤشر العام مقابل تحسن لافت في المؤشر الإسلامي.

وسجل مؤشر البحرين العام مستوى 2,066.20 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.28 % خلال الأسبوع، بينما في المقابل، حقق مؤشر البحرين الإسلامي أداء إيجابياً، مرتفعاً بنسبة 0.94 % ليصل إلى 1010.62 نقاط.

وبلغت كميات التداول الأسبوعية نحو 14,482,131 سهماً، فيما وصلت القيمة المتداولة إلى 4,053,884 ديناراً.غلب الطابع الإيجابي على أداء الشركات المدرجة خلال الأسبوع، إذ ارتفعت أسعار 10 شركات، مقابل تراجع 6 شركات.

وتصدر سهم إثمار قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 20 %، تلاه سهم بي. ام. ام.اي مرتفعاً بنسبة 4.88 %، ثم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة 3.61 %، فيما تصدر سهم ALBH قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 2.65 %، تلاه سهم APMTB متراجعاً بنسبة 1.36 %، ثم SEEF بنسبة 0.84 %.

مسقط

على الجانب الآخر، خالفت بورصة مسقط اتجاه معظم الأسواق الخليجية ليسجل مؤشرها العام أسبوعاً إيجابياً بارتفاع 3.23 % إلى النقطة 5723.5 عند الختام، بدعم من ارتفاعات جماعية للقطاعات المتداولة.

وصعدت القيمة السوقية إلى 31.771 مليار ريال، مقابل 31.327 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 444.14 مليون ريال. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً هذا الأسبوع.

جاء سهم أبراج لخدمات الطاقة في صدارة قائمة الرابحين بصعود 17.02 % تلاه سهم أريدو 11.44 % وعمان والإمارات القابضة بنسبة 11.25 %، بينما على الجانب الآخر جاء سهم المها للسراميك في صدارة المتراجعين منخفضاً بنسبة 7.41 %، تلاه سهم الصفا للأغذية بنسبة 2.71 % ومصانع مسقط للخيوط 2.5 %.

بورصة مصر

واصلت البورصة المصرية مكاسبها الأسبوعية، على الرغم من عمليات جني الأرباح التي شهدتها تعاملات الأسبوع الحالي، بعد تجاوز مؤشرها الرئيسي مستويات قياسية بالقرب من مستوى الـ 41 ألف نقطة.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.7 % بمكاسب بلغت نحو 48.6 مليار جنيه بعدما أنهت تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 2.891 تريليون جنيه، قياساً بما كانت عليه في الأسبوع السابق.

وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.545 تريليون جنيه إلى 1.560 تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 0.9 %، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 704.6 مليارات جنيه إلى 708.9 مليارات جنيه بنمو بلغ 0.6 %.

وصعد رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً من 2.250 تريليون جنيه إلى 2.269 تريليون جنيه بنمو بلغ نحو 0.8 %.

على صعيد المؤشرات، انخفض مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ليغلق عند مستوى 40190 نقطة متراجعاً بنسبة 0.6 %، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» صعوداً بنسبة 0.54 % ليغلق عند مستوى 12147 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.06 % ليغلق عند مستوى 16158 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.03 % ليغلق عند مستوى 16886 نقطة.

وشهدت تعاملات الأسبوع ارتفاعاً إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 380 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التداول نحو 7.510 مليارات ورقة منفذة على 740 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 7.841 مليارات ورقة منفذة على 743 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وتوزعت إجماليات التداول خلال الأسبوع بين شركات المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بحجم تداول 954.5 مليون ورقة مالية، وبتداولات بلغت 13.9 مليار جنيه.

