تراجع الأسهم الأوروبية والأمريكية وترقب البيانات بعد إنهاء الإغلاق الحكومي



تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات حول الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية، بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 548 نقطة أو 1.13% إلى 48173.92 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 103 نقاط أو 1.52% إلى 6826.47 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 554 نقطة أو 1.50% إلى 2326.645 نقطة.

تراجع أوروبي

وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة بعد انتهاء أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، في حين تراجعت أسهم شركة سيمنس بعد تقرير نتائج مخيب للآمال.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 منخفضاً 0.6% عند 580.67 نقطة، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً خلال اليوم، وانخفض المؤشر داكس الألماني 1.4%، فيما خسر المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 1.1%.

وقال أكسل رودولف، كبير المحللين الفنيين لدى مجموعة آي.جي: «الآن بعد أن انتهى الإغلاق الحكومي، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بدأ الناس في جني الأرباح».

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء تشريعاً ينهي الإغلاق الحكومي، ما يمهد الطريق أمام الوكالات الاتحادية لاستئناف إصدار جمع البيانات المهمة لصنع السياسات.

ومن المرجح أن يكون تقرير الوظائف لشهر سبتمبر هو أول تقرير يصدر في الأيام المقبلة، وبعد أن أشارت استطلاعات الرأي الخاصة إلى وجود تصدعات في سوق العمل يتوقع المستثمرون خفضاً وشيكاً لأسعار الفائدة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: «هناك احتمال ألا يتم إصدار بعض (البيانات) على الإطلاق».

ونزلت الأسهم الصناعية الأوروبية 1.8% متأثرة بهبوط سهم سيمنس 9.4%، بعدما لم يفلح رفع توقعات نمو مبيعاتها على المدى المتوسط في تهدئة المستثمرين وسط عمليات جني الأرباح، وخيبة الأمل بشأن توقعات الأرباح للعام المقبل. وكشفت الشركة أيضاً عن خططها لخفض حصتها في شركة سيمنس هيلثينيرز.

وتراجع قطاع الخدمات المالية 2.3% بعد أن هوى سهم ثري آي جروب 17.4%، مسجلاً أسوأ أداء يومي له على الإطلاق بعد أن قالت الشركة إنها تتوخى الحذر في توظيف رأس المال في استثمارات جديدة.

وهبطت أيضاً أسهم قطاع التكنولوجيا 0.5%، وخسرت أسهم قطاع الطاقة 1.2%.

ومن بين الأسهم الأخرى قفز سهم إيه.إل.كيه-أبيلو الدنماركية للأدوية 11.5% بعد أن رفعت الشركة المتخصصة في أدوية الحساسية توقعاتها السنوية.

وارتفع أيضاً سهم ميرك الألمانية للرعاية الصحية 4.9% بعد أن أعلنت ارتفاعاً طفيفاً في أرباحها التشغيلية للربع الثالث من العام، والتي فاقت توقعات السوق.