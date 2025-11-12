تباين الأسهم الأمريكية و«داو جونز» وأسهم أوروبا إلى مستوى قياسي جديد



ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، مدفوعة بانتعاش نسبي لقطاع التكنولوجيا، وقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الذي أضاف إلى عدم اليقين بشأن الاقتصاد في الولايات المتحدة ومستقبل السياسة النقدية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.65% أو 311 نقطة إلى 48239 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً جديداً عند 48252 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.30% أو 19 نقطة إلى 6866 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» بنحو 0.15% أو 33 نقطة إلى 23501 نقطة.

وقفز سهم «إيه إم دي» 7.75% إلى 255.92 دولاراً، بعدما قالت الرئيسة التنفيذية «ليزا سو»، إن الشركة تتوقع أن يصل إجمالي حجم سوق أجزاء وأنظمة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى تريليون دولار بحلول 2030.

وقالت «سو» في تصريحات، الثلاثاء، إن الشركة تتوقع أن تشهد إيراداتها الإجمالية تسارعاً في النمو، نتيجة للطلب «غير المشبع» على شرائح الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، خلال تعاملات الأربعاء، مع اقتراب المشرعين من إنهاء الإغلاق الحكومي الممتد منذ بداية أكتوبر، والذي عطل صدور مجموعة من التقارير الاقتصادية المهمة.

وتراجعت عوائد السندات لأجل عامين، 2.7 نقطة أساس إلى 3.564%، كما انخفضت عوائد الديون العشرية بمقدار 3.3 نقاط أساس إلى 4.077%، وهبط العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة إلى 4.677%.

شهية المخاطرة

وارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، لتسجل إغلاقاً قياسياً مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة وسط آمال انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.71% إلى 584.23 نقطة، ليسجل أداءً إيجابياً للجلسة الثالثة على التوالي ويغلق عند مستوى قياسي جديد.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.12% إلى 9911 نقطة، وصعد نظيره الألماني «داكس» 1.22% إلى 24381 نقطة، وزاد «كاك 40» الفرنسي 1% إلى 8241 نقطة.

وتلقى قطاع الطاقة في القارة العجوز دفعة قوية من صعود سهم «إس إس إي» بنحو 17% إلى 23.07 جنيهاً إسترلينياً، بعدما أطلقت شركة المرافق البريطانية برنامجاً لجمع رأس مال بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) عن طريق الأسهم، وذلك لتمويل خطة استثمارية جديدة مدتها 5 سنوات بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني لتحديث شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة.