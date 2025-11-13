الأسهم تتحرك عرضياً.. والسيولة تتجاوز 1.8 مليار درهم

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و670.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 723.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 37.3 ألف صفقة.

وذلك بالتزامن مع تحرك الأسواق بشكل عرضي في انتظار محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة. وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.123 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 3.079 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.044 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية»، على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 113.8 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بـ52.4 مليون درهم مرتفعاً 0.66% ليغلق عند 15.2 درهماً، ثم «طلبات» بـ51.8 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6041.94 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.50%.

وقفز سهم «الاستشارات المالية الدولية» بالحد الأقصى عند 5.80 دراهم، ليقود ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 11.5%، واكتتاب القابضة 8.73% عند 0.548 درهم، مُسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2017، والمزايا القابضة 7.8%، فيما انخفضت أسهم مصرف عجمان 2.8%، وبنك السلام - البحرين 2.25%.

وسالك 2%، ومصرف السلام السودان 2%. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 35.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 304.8 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 269.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9994.13 نقطة، متراجعاً 0.40%.وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 136 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 108.3 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 102.8 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 14.4% بالحد الأقصى، وجلفار 5.83%، وأبوظبي لبناء السفن 3.65%، ولولو للتجزئة 3.4%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج اﻻستثمارية 5.4%، ورابكو للاستثمار 4.63%، وبريسايت 4%، وأغذية 3.6%.

الأسواق العربية

وخيم الحذر على أغلب البورصات العربية التي شهدت تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.14%، والكويتي 0.35%، والقطري 0.52%، والبحرين 0.04%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.51%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.08%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.14% ليغلق عند 11255 نقطة، بتداولات بلغت 4.2 مليارات ريال. وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، وسيسكو القابضة، ومتطورة، وجاهز، وعطاء، وريدان، والعقارية، والتعمير، وأسمنت الجنوب، بنسب تتراوح بين 1 و4%.

في المقابل، تصدر سهم الفخارية ارتفاعات السوق بنسبة 6%، وصعدت أسهم التصنيع الوطنية، وساكو، والحمادي، وكابلات الرياض، والمملكة، وهرفي للأغذية، بنسب تتراوح بين 2 و3%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.889 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 40228 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 49460 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 18176 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 12207 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16206 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4159 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.11% إلى 3421.24 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 12.5 مليون دينار، مقارنة مع 13.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك الأردني الكويتي 0.3 بالمئة إلى 3.35 دنانير وسهم البنك العربي 0.83 بالمئة إلى 7.16 دنانير في حين استقر سهم البوتاس العربية عند 34.5 ديناراً، فيما ارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.04 بالمئة إلى 22.77 ديناراً.