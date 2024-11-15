20 صفقة كبيرة ترفع سيولة الأسهم إلى 2.7 مليار درهم

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.7 مليار درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع ملياري درهم في سوق أبوظبي، الذي شهد تنفيذ 15 صفقة كبيرة على سهمي «أدنوك للحفر» و«فينيكس جروب» بقيمة 285.5 مليون درهم، وسجلت سيولة سوق دبي نحو 692.2 مليون درهم، بعد تنفيذ 5 صفقات كبيرة على سهمي «الأنصاري» و«اللاينس للتأمين» بقيمة 37.4 مليون درهم، وجرى التداول على نحو 1.06 مليار سهم عبر تنفيذ 47.8 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي عند 4729.23 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ 0.08 %، واستحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق، بنسبة 53 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 692.2 ملايين درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«ديار للتطوير» و«أملاك للتمويل»، بسيولة ناهزت 376 مليون درهم.

وتصدر سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بالحد الأقصى عند 3.57 دراهم، وصعدت أسهم الاستشارات المالية الدولية 13.7 %، وبنك الإمارات للاستثمار 3.8 %، وسلامة 3.5 %.

وواصل سهم «ديار للتطوير» الارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015، وبتداولات قاربت 69 مليون سهم، ووصل السهم في ختام الجلسة إلى 0.916 درهم، ليغلق مرتفعاً 0.22 %، وصعد سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.2 %، مغلقاً عند 9.36 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2014.

وارتفع سهم شركة «سالك» بختام الجلسة عند 5.35 دراهم، مسجلاً أعلى مستوياته منذ إدراجه، وهو أعلى سعر على الإطلاق.

كما يستمر سهم أملاك للتمويل في تسجيل ارتفاعات للجلسة الثالثة على التوالي، وبنسبة 3.3% عند 0.900 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أغسطس 2023، وبتداولات قاربت 54 مليون سهم.

وارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.8% عند 6.54 درهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ 4 صفقات كبيرة على سهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، بقيمة 19.45 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 20.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 0.965 درهم للسهم الواحد.

كذلك، شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة «اللاينس للتأمين» بقيمة 17.93 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 39.85 ألف سهم من أسهم الشركة، ما نسبته 4 % من أسهم الشركة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 19.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 222.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 202.94 مليون درهم.

وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي صافي شراء بأكثر من 65.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 400.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 335.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.29 %، إلى مستوى 9399.56 نقطة، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ 10 صفقات كبيرة على أسهم «أدنوك للحفر»، إذ تم تنفيذ الصفقات على عدد 42 مليون سهم بقيمة 220.5 مليون درهم، بسعر تنفيذ 5.25 دراهم للسهم الواحد، أيضاً تم تسجيل 5 صفقات كبيرة بقيمة 65 مليون درهم على «فينيكس جروب»، تشمل 50 مليون سهم بسعر 1.3 درهم للسهم الواحد.

وتصدر «لولو للتجزئة القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 501 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 2.04 درهم، في أول يوم تداوله، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 202.65 مليون درهم، مرتفعاً 1.46 %، بعد إعلان الشركة نيتها البدء في برنامج إعادة شراء الأسهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم «الشارقة للأسمنت» 8.15 %، و«بنك الفجيرة الوطني» 7.8 %، و«أبوظبي لبناء السفن» 5.4 %، و«بالمز الرياضية» 5.12 %.