سوق دبي يصعد بأعلى وتيرة في أسبوعين.. ويتجاوز 5520 نقطة

عزز سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر السوق بـ 0.68% أو ما يعادل 37.13 نقطة، وهي أعلى وتيرة صعود يومية في أكثر من أسبوعين، مسجلاً 5521.85 نقطة، وهو أعلى مستوى في أسبوع، ليربح السوق نحو 4.5 مليارات درهم بدعم أداء قطاعات المالية والمرافق العامة والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 968.1 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 972.64 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «أملاك للتمويل» بالحد الأقصى للجلسة الثالثة عند 1.44 درهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 122.75 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 90 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» جاذباً 45.25 مليون درهم.

وارتفعت أسهم المزايا القابضة 13.98%، وشعاع كابيتال 5.7%، وتبريد 4.14%، بينما انخفضت أسهم الإمارات للاستثمار 6.25%، وأجيليتي للمخازن 3.18%، ومصرف السلام السودان 2.9%، وطلبات 2.1%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 36.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 353.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 317.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.46% إلى مستوى 9691.49 نقطة، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 169.7 مليون درهم، تلاه «ملتيبلاي» جاذباً 111.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 97.8 مليون درهم مرتفعاً 6.9%.

وارتفعت أسهم إي سفن- أذونات 14.5%، ورابكو للاستثمار 13.5%، وإشراق للاستثمار 12%، وإي سفن 10.4%، بينما انخفضت أسهم الإمارات للتأمين 8.8%، ودار التأمين 2.86%، والواحة كابيتال 1.9%، وأغذية 1.85%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 12.5 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.951 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.964 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.991 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و971.64 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة ناهزت 2.1 مليار درهم، موزعة بواقع 1.48 مليار درهم في سوق أبوظبي، و626 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 832.35 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 41 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع مؤشر «تاسي» السعودي 0.16%، والكويت 0.34%، ومسقط 0.39%، بينما ارتفعت بورصة قطر 1.28%، والبحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.09%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.16% ليغلق عند 10832 نقطة، وبتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال.

وانخفض سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 24.82 ريالاً و90 ريالاً على التوالي، وتراجعت أسهم سهل، والكيميائية، وبن داود، وجبل عمر، وسيرا، وهرفي للأغذية، والنهدي، والخزف السعودي، وأفالون فارما، والبنك الأول، وسليمان الحبيب بنسب تراوحت بين 2 و3%، في المقابل، ارتفع سهم أكوا باور بنسبة 1% عند 252.80 ريالاً، وتصدر سهم سينومي ريتيل ارتفاعات السوق بنسبة 7%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32355 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14524 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 9694 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13120 نقطة.