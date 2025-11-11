تباين «وول ستريت» وسط ضغوط التكنولوجيا.. وتواصل زخم أسهم أوروبا

تباينت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، مع ضغوط من قطاع التكنولوجيا، رغم تفاؤل المستثمرين بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي الذي بدأ مطلع الشهر الماضي.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، 0.15% أو 62 نقطة إلى 47448 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.15% إلى 6823 نقطة، وتراجع ناسداك 0.45% إلى 23432 نقطة.

وانخفض سهم إنفيديا 2% إلى 194.99 دولاراً، بعدما أعلنت سوفت بنك بيع حصتها المتبقية في الشركة البالغة 32.1 مليون سهم مقابل 5.83 مليارات دولار.

وكشفت بيانات صدرت من «إيه دي بي»، أن القطاع الخاص الأمريكي فقد 11.25 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر، ما أثار مخاوف المستثمرين من ضعف سوق العمل.

وتشير هذه البيانات إلى تباطؤ سوق العمل في النصف الثاني من أكتوبر مقارنة ببدايات الشهر، بعد أن أظهر تقرير «إيه دي بي» الشهري الأخير إضافة القطاع الخاص 42 ألف وظيفة خلال أكتوبر.

يُذكر أن «إيه دي بي» أعلنت الشهر الماضي أنها ستصدر بيانات أولية أسبوعية لوظائف القطاع الخاص كل ثلاثاء، لتوفير أحدث صورة لسوق العمل في القطاع الخاص بناءً على بياناتها المحدثة.

وتتصاعد أهمية هذه البيانات في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، ما أدى إلى تعليق صدور بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر في الجمعة الأولى من كل شهر.

الزم الأوروبي

وارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، محافظة على زخمها الإيجابي مع تفاؤل المستثمرين بقرب انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية الذي بدأ مطلع أكتوبر.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد يبلغ 580.13 نقطة، مع تحقيق مكاسب في أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

وزاد مؤشر داكس الألماني 0.55% إلى 24096 نقطة، وارتفع كاك الفرنسي 1.25% إلى 8156 نقطة، وصعد فوتسي البريطاني 1.15% إلى 9899 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي.

واكتسبت الأسهم الأوروبية زخماً بعدما توصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق بشان تمويل الحكومة الأمريكية في مجلس الشيوخ، ما عزز معنويات المستثمرين تجاه الأصول الخطرة.