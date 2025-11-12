الأفضل عربياً.. «القيادية» ترفع سوق دبي بمكاسب 12 ملياراً

حقق سوق دبي المالي مكاسب قوية أمس، متصدراً البورصات العربية بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة، ليعاود مؤشر السوق صعوده بـ1.07% أو ما يعادل 64.2 نقطة، مسجلاً 6072.06 نقطة، لا سيما سهما «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، اللذان ارتفعا 3.73% و1.49% على التوالي، ليربح السوق ما يفوق 12 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.036 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.048 تريليون درهم بختام جلسة أمس.

وواصل سهم «اكتتاب القابضة» تحقيق مكاسبه، حيث ارتفع بنسبة 11.75% عند 0.504 درهم، متصدراً ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم الإثمار القابضة 8.7%.

وشعاع كابيتال 4.05%، وتكافل الإمارات 3.95%، فيما تراجعت أسهم المزايا القابضة 8.1%، وأجيليتي للمخازن 6.25%، والوطنية للتأمينات العامة 2.5%، وطلبات 2.3%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 258.9 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 73.94 مليون درهم مرتفعاً 2.03% عند 15.1 درهماً، ثم «سالك» جاذباً 45.9 مليون درهم صاعداً 3.07% ليغلق عند 6.38 دراهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقات كبيرة على أسهم بنكي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بقيمة 286.76 مليون درهم، توزعت على 15.4 مليون سهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة على سهم دبي الإسلامي بقيمة 69.7 مليون درهم، توزعت على 7.4 ملايين سهم بسعر 9.4 دراهم للسهم الواحد، كما جرى تنفيذ صفقة كبيرة على سهم الإمارات دبي الوطني بقيمة 216.9 مليون درهم، توزعت على 7.97 ملايين سهم بسعر 27.2 درهماً للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 344.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 597.6 مليون درهم مقابل 253.3 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.14% إلى مستوى 10033.81 نقطة، رابحاً نحو 3 مليارات درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 136.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 100.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 96.16 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي إف إتش المالية 3.76%، وأدنوك للتوزيع 3%، وفينكس كروب 2.4%، وبرجيل القابضة 2.2%.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 180 مليون درهم توزعت على 10.45 ملايين سهم بسعر 17.22 درهماً للسهم.

كذلك تم تنفيذ صفقة على مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 129.5 مليون درهم على عدد 6 ملايين سهم بسعر 21.4 درهماً للسهم، وصفقتين على «حقوق اكتتاب أسهم بنك أبوظبي التجاري 2025» بقيمة 9.5 ملايين درهم، توزعت على 2.76 مليون سهم بسعر 3.45 دراهم للسهم، وتم تنفيذ صفقة على أسهم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 234.97 مليون درهم، توزعت على 17 مليون سهم بسعر 13.78 درهماً.

المكاسب والسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب 15 مليار درهم وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.122 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 4.137 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.089 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.048 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 2.56 مليار درهم، منها 1.52 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.04 مليار درهم في سوق دبي، وجرى تداول 616 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 36.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي 0.24%، والكويتي 0.41%، والقطري 0.46%، وبورصة مسقط 0.49%، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.07%، وتراجع مؤشر بورصة مصر 0.41%.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 0.24% ليغلق عند 11270 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.2 مليارات ريال.

وتصدر سهم الإعادة السعودية ارتفاعات السوق بنسبة 10%، وصعدت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، والمملكة القابضة، وسيرا، والموارد، وإس إم سي للرعاية الصحية، وسينومي ريتيل، وأديس، وصناعة الورق، بنسب تتراوح بين 1 و6%.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 2.841 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.886,052 تريليون جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» نحو 0.41%، ليغلق عند مستوى 40261 نقطة.

فيما هبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان، بنحو 0.51% ليظل عند مستوى 49527 نقطة، فيما نزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي 0.41% ليقل عند مستوى 18190 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان نحو 0.26% ليغلق عند 12137 نقطة، فيما زاد مؤشر إيجي إكس 100، نحو 0.05% ليغلق عند 16085 نقطة.

وارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف وسط مضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وعمليات جني أرباح مع قيمة تداول جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.05% إلى 3424.94 نقطة.

في حين بلغت قيمة التداول 13.3 مليون دينار.وارتفع سهم البوتاس العربية 0.61 في المئة إلى 34.5 ديناراً، وسهم الكهرباء الأردنية 0.64 % إلى 3.14 دنانير.