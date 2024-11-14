15 صفقة كبيرة في سوقي دبي وأبوظبي بـ257.9 مليون درهم

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الخميس، تنفيذ 10 صفقات كبيرة على أسهم «أدنوك للحفر».

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 42 مليون سهم بقيمة 220.5 مليون درهم بسعر تنفيذ 5.25 دراهم للسهم الواحد.

كما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 4 صفقات كبيرة على أسهم شركة الأنصاري للخدمات المالية بقيمة 19.45 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 20.2 مليون سهم بسعر تنفيذ 0.965 درهم للسهم الواحد.

كذلك، شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة اللاينس للتأمين بقيمة 17.93 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 39.85 ألف سهم من أسهم الشركة ما نسبته 4% من أسهم الشركة.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعًا.