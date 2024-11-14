ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب بيانات النمو بمنطقة اليورو

ارتفعت أغلبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الخميس، مع استمرار موسم نتائج أعمال الشركات، وترقب المستثمرين القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو عن الربع الثالث.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.24 %، في حين زاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.17 %، وارتفع مؤشرا داكس الألماني بنسبة 0.61 %، وكاك الفرنسي 0.26 %، وفوتسي الإيطالي 0.24 %.

وقفز سهم «سيمنز» الألمانية بنسبة 7 % إلى 192.26 يورو، رغم خفضها توقعات المبيعات على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة إلى ما يتراوح بين 3 % و7 %، من نطاق 4 % و8 % في تقديرها السابق، مشيرة إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية مثل الصراعات التجارية، وضعف طلب المستهلكين.

تتجه أنظار المستثمرين صوب بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو المقرر صدورها اليوم، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه 0.4 % في القراءة الثانية للربع الثالث من العام الجاري تماشياً مع القراءة الأولية.

هذا بالإضافة إلى خطاب تلقيه كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال حدث في باريس، فضلاً عن صدور بيانات الإنتاج الصناعي للمنطقة، وسط توقعات انكماشه 1.2 % في سبتمبر مقارنة بارتفاعه 1.8 % في أغسطس.