بدء تداول أسهم لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

بدأت لولو للتجزئة القابضة بي ال سي (المشار إليها فيما يلي باسم "لولو للتجزئة" أو "لولو" أو "الشركة"، أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، التداول بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم تحت رمز التداول "LULU"، وذلك بعد طرحها العام الأولي.

حقق الطرح العام الأولي لشركة لولو عائدات إجمالية بلغت 6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار أمريكي) ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2024 حتى الآن.

وشهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم إماراتي (حوالي 37 مليار دولار أمريكي)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين). وشمل المستثمرون الأساسيون كبرى صناديق الاستثمار السيادية والمؤسسات الاستثمارية من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك في الاكتتاب على أسهم الطرح العام الأولي حوالي 82,000 مستثمر ضمن الشريحة الأولى، ما يعكس وعي المستهلكين وارتباطهم بعلامة لولو التجارية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع قيام أكثر من 50,000 شخص بالتسجيل للحصول على رقم المستثمر الوطني من سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الستة عشر يوماً بين إعلان لولو عن نيتها طرح أسهمها وحتى إغلاق باب الاكتتاب، مقارنة بعدد 50,000 رقم مستثمر وطني تم إصدارها خلال العام 2023 بأكمله.

وقال سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "إن الإدراج الناجح لشركة اللولو للتجزئة القابضة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يؤكد على مرونة وديناميكية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز عروض القطاعات المتنوعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويمهد الطريق أمام المزيد من المصدرين من قطاعي الاستهلاك والتجزئة للاستفادة من منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويعدُ إدراج شركة اللولو إضافة مهمة للأدوات المالية المتنامية في السوق وتعكس خطوات دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية اقتصاد قوي ومتعدد القطاعات. وباعتباره أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، فقد استقطبت اللولو طلباً كبيراً من قاعدة المستثمرين العالميين، مما يعزز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية كبوابة رئيسية لتدفقات رأس المال.

ويتماشى هذا الإنجاز مع التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد وتعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل. نحن فخورون بدعم اللولو للتجزئة وجميع شركاتنا المدرجة في السوق حيث أنها تقود النمو المالي والازدهار في دولتنا، مما يساهم في مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا وازدهارًا".

من جانبه، قال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة: "يعتبر إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً كبيراً ومصدر فخر لفريق لولو للتجزئة بالكامل. تميز موظفونا البالغ عددهم 55,000 موظف بالتفاني والالتزام لعقود من الزمن، من أجل توفير أعلى مستوى من الخدمة لعملائنا وتحقيق النمو، ويأتي هذا الإنجاز الكبير ثمرة لجهودهم الاستثنائية. كانت خطواتنا على مدار رحلة نجاحنا تستند إلى رؤية قادة دول المنطقة والتزامهم بدعم نمو ونجاح الشركات والاستثمارات. ويسرنا إدراج لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في موطننا أبوظبي، من أجل توفير الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من إمكانات منطقتنا ونمو وطموح شركتنا".

وقال عبدالله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "بدايةً، نتقدم بخالص التهاني لإدارة شركة اللولو للتجزئة على إدراجهم الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. إن الإنجاز التاريخي الذي حققته اللولو يؤكد على قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودور سوق أبوظبي للأوراق المالية كمحفز للنمو ومنصة مفضلة للإدراج. وباعتبارها الشركة المدرجة رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجلت اللولو الرقم القياسي كأكبر طرح عام أولي في القطاع الخاص لشركة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يضيف 21 مليار درهم إماراتي إضافية إلى القيمة السوقية للسوق. ويسعدنا بشكل خاص أن المستثمرين الدوليين، من أعضاء منصة تبادل التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قد اشتركوا بنجاح في عروض اللولو للتجزئة من خلال وسطاء محليين. وهذا يوضح الجاذبية المتزايدة لسوق رأس المال في أبوظبي والتزام السوق بتعزيز الاستثمار عبر الحدود. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، سنواصل تقديم المزيد من المبادرات الهادفة والحلول المبتكرة لتعزيز الازدهار في السوق، وتوسيع فرص الاستثمار للمستثمرين، ودعم النجاح الطويل الأمد لشركاتنا المدرجة اليوم وفي المستقبل".

وتعليقاً على بدء التداول، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: "يعكس الطلب القياسي الذي بلغ 37 مليار دولار أمريكي مع مشاركة 82,000 مستثمر في طرحنا العام الأولي قوة ومكانة علامة لولو التجارية وإمكانات النمو التي تمتلكها الشركة. ويعد إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً مهماً في تاريخ شركة لولو، ويعزز تركيزنا على تقديم خدمات ومنتجات استثنائية لعملائنا في كل مكان، ويرسخ التزامنا بأن تكون لولو حيث يأتي العالم للتسوق. إن التزامنا بالاستثمار في النمو أصبح أقوى من أي وقت مضى، حيث يظهر ذلك بوضوح من خلال افتتاح 16 متجراً جديداً حتى الآن هذا العام، مع وضع خطة لتعزيز وتنمية شبكة متاجرنا وقاعدة عملائنا في جميع أنحاء المنطقة. لدينا ثقة تامة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا لعام 2024 وما بعده، ونتطلع لمشاركة رحلتنا مع العديد من المساهمين الجدد في جميع أنحاء العالم".

تعتمد استراتيجية النمو التي تتبعها لولو للتجزئة على أربع ركائز قوية: تطوير متاجرها الحالية، وتوسيع شبكة متاجرها، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق زيادة في الإيرادات من خلال توسيع وتعزيز منتجات العلامة التجارية الخاصة بها وبرامج الولاء.

وتعد لولو للتجزئة أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مساحة البيع والمبيعات (قيمة مبيعات التجزئة) وعدد المتاجر في 2023.

وتحتل المجموعة صدارة قطاع تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على حصة تبلغ 13.5% من سوق تجزئة البقالة التقليدية الحديثة في منطقة مجلس التعاون لعام 2023.

ووفقاً لما جاء في تقرير مستشار السوق، كانت المجموعة تحتل المرتبة الثانية كأكبر تاجر تجزئة بقالة في الإمارات العربية المتحدة، وأكبر تاجر تجزئة في عُمان وقطر والبحرين والكويت، وأسرع تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث النمو في المملكة العربية السعودية.

تتمتع المجموعة بسجل حافل من النمو القوي في الإيرادات بعد تحقيق إيرادات بلغت 3.9 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات 7.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي. بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من عام 2024 نحو 391 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.3% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في عام 2023 بنسبة 7.2% على أساس سنوي ليصل إلى 753 مليون دولار أمريكي، محققاً هامشاً قوياً بنسبة 10.4%.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.

وكان بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود منسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. فيما أدت شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة دور المدراء المشتركين لسجلات الاكتتاب.

وكان بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود المدراء الرئيسيين المشتركين.

وتم اختيار بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. وشملت بنوك تلقي الاكتتاب بنك المارية المحلي ش.م.م وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك المشرق ش.م.ع وبنك ويو ش.م.ع.

تم تعيين بنك صحار الدولي ش م ع ع، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.