تفاؤل بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي يدعم «وول ستريت» وبورصات أوروبا



ارتفعت الأسهم الأمريكية، الاثنين، مع تزايد معنويات المستثمرين بعد أن أحرز مجلس الشيوخ تقدماً ملموساً نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.65% أو 303 نقاط إلى 47290 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 1.15% أو 76 نقطة إلى 6805 نقاط، وارتفع «ناسداك» 1.8% أو 408 نقاط إلى 23410 نقاط.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المستهل، وصعد سهم «إنفيديا» 3.15% إلى 194.2 دولاراً، و«برودكوم» 2.6% إلى 358.57 دولاراً.

وتعززت معنويات المستثمرين بعدما توصل الحزبان الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق حول مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى الثلاثين من يناير، في خطوة تمهد لإنهاء الإغلاق القياسي الممتد منذ مطلع أكتوبر.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين 3.4 نقاط أساس إلى 3.591%، كما زادت عوائد الديون العشرية بمقدار 3.1 نقاط أساس إلى 4.124%، وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.2 نقطة إلى 4.723%.

تفاؤل المستثمرين

وعززت الأسهم الأوروبية مكاسبها عند إغلاق تعاملات الاثنين، مع تفاؤل المستثمرين بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، ما زاد الإقبال على الأصول الخطرة.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 1.4% إلى 572.8 نقطة، مع ارتفاع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.55%.

وزاد مؤشر «داكس» الألماني 1.65% إلى 23959 نقطة، و«كاك» الفرنسي 1.3% إلى 8055 نقطة، و«فوتسي» البريطاني 1.1% إلى 9787 نقطة.

وصعد سهم «نوفو نورديسك» 1.2% عقب التوصل إلى اتفاق مع شركة «إمكيور فارماسوتيكال» الهندية لبيع علاجها لإنقاص الوزن «ويجوفي» تحت علامة تجارية جديدة.

وانخفض مؤشر «سينتكس» لثقة المستثمرين في منطقة اليورو بمقدار نقطتين إلى سالب 7.4 نقاط خلال نوفمبر، مع تراجع المؤشر الفرعي للأوضاع الحالية إلى سالب 17.5 نقطة، وهبوط مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 3.3 نقاط.