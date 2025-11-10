أسواق الإمارات تترقب نتائج 96 شركة في الأسبوع الختامي

تترقب أسواق الأسهم المحلية أسبوعاً ختامياً لاستكمال الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 (الربع الثالث من العام)، ومن المتوقع أن تقوم نحو 96 شركة بإعلان نتائجها المالية في الأسبوع، الذي ينتهي في 14 نوفمبر الحالي، وهو الموعد النهائي المحدد، وفقاً للقوانين المنظمة للإفصاح المالي للشركات المدرجة.

وتتركز اجتماعات مجالس الإدارة لهذه الشركات، على مدار 5 أيام هي 10 و11 و12 و13 و14 نوفمبر، والتي ستناقش فيها بشكل رئيسي البيانات المالية للربع الثالث من العام 2025، وتتركز هذه الشركات في قطاعات التأمين والمالية والصناعة، إلى جانب شركات أخرى.

ومن بين الشركات المنتظر أن تعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث في سوقي دبي وأبوظبي، ديوا، وتاكسي دبي، ودبي للتأمين، وسبينس، والعربية للطيران، وأدنوك للإمداد والخدمات، ولولو للتجزئة القابضة، وطاقة، وأدنوك للغاز، وطيران أبوظبي، وغيرها من الشركات، ومن المرجح أن تلعب هذه النتائج دوراً محورياً في تحديد توجهات الأسواق على المدى القصير، حيث تسهم الإعلانات المالية في دعم تدفق السيولة نحو الشركات، التي تحقق أداء جيداً، وتتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.

أبرز أحداث الأسبوع:

«بي إتش إم كابيتال» تناقش البيانات المالية للربع الثالث 2025.

«أورينت للتأمين» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«سبينس» تعتمد القوائم المالية للربع الثالث لعام 2025.

«تاكسي دبي» تناقش البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي 2025.

«دبي للتأمين» تناقش البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي.

«الصناعات الوطنية» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«طلبات» تناقش البيانات المالية للربع الثالث للعام المالي 2025.

«لولو للتجزئة» تناقش النتائج المالية للربع الثالث للعام 2025.

الثلاثاء 11 نوفمبر:

«الوطنية للتأمينات» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

«العربية للطيران» تناقش النتائج المالية للربع الثالث للعام 2025.

«سبينس» مؤتمر المحللين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2025.

«تاكسي دبي» اجتماع المحللين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث.

«غذاء القابضة» عمومية عادية لمناقشة القرارات الخاصة للموافقة على صفقة الاستحواذ.

مجموعة مير تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«أبوظبي الوطنية للتكافل» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«إمستيل» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية آخر سبتمبر.

«عمان والإمارات» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«حياة للتأمين» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

الأربعاء 12 نوفمبر:

«الإثمار القابضة» تقر البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«الأغذية المتحدة» تناقش النتائج المالية للربع الثالث 2025.

«أرامكس» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«أملاك» تناقش النتائج المالية للربع الثالث للعام 2025.

«أورينت تكافل» تقر البيانات المالية للفترة المنتهية آخر سبتمبر.

«أمانات» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«ديوا» تناقش النتائج المالية للربع الثالث 2025.

«دريك آند سكل» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«العالمية القابضة» عمومية عادية لمناقشة استحواذات مجموعة ملتيبلاي.

«سيراميك رأس الخيمة» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«البحيرة الوطنية للتأمين» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

الخميس 13 نوفمبر:

«ميثاق للتأمين التكافلي» عمومية عادية للموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

«الاتحاد للتأمين» تناقش البيانات المالية للربع الثالث.

«التجاري الدولي» يناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

«جلفار» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

الجمعة 14 نوفمبر:

«اللاينس للتأمين» تناقش النتائج المالية للربع الثالث

للعام 2025.

«أليك القابضة» تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر.