الأسهم الأمريكية ترحب ببيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، عقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات، وبعدما شهدت المؤشرات تراجعاً ملحوظاً، أول من أمس.

وارتفع مؤشر «داو جونز» 0.2 % أو 80 نقطة إلى 43991 نقطة خلال التعاملات، وستاندرد آند بورز 0.1 % إلى 5988 نقطة، واستقر «ناسداك» عند 19292 نقطة، بعدما تراجعا للمرة الأولى في 6 جلسات الثلاثاء. وكشفت بيانات مكتب الإحصاءات عن تسارع مؤشر أسعار المستهلكين، بما يتوافق مع التوقعات إلى 2.6 % في أكتوبر على أساس سنوي، من 2.4 % في سبتمبر. وكان أداء كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية متبايناً في المستهل، إذ ارتفع سهم «تسلا» 4.1 % إلى 341.85 دولاراً، فيما تراجع كل من سهمي «ميتا» و«ألفابت» 0.9 % و0.95 % على التوالي.

وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية، مع تحول تركيز المستثمرين نحو آفاق السياسات النقدية العالمية، والتوترات التجارية المحتملة جراء سياسات الإدارة الأمريكية القادمة. واستقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» عند 502 نقطة خلال التعاملات وارتفع «فوتسي» البريطاني 0.13 % إلى 8036 نقطة، فيما استقر «داكس» الألماني عند 19038 نقطة، وتراجع «كاك» الفرنسي 0.18 % إلى 7214 نقطة. وتراجعت الأسهم اليابانية، وانخفض مؤشر نيكاي 1.66 % أو 654 نقطة إلى 38721 نقطة عند الإغلاق، وتراجع «توبكس» 1.21 % إلى 2708 نقاط.