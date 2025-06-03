«العقارات» و«الصناعة» ترفع سوق دبي فوق 5484 نقطة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 3.7 مليارات درهم، موزعة بواقع 3.12 مليارات درهم في سوق أبوظبي بعد تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «أبوظبي الأول» بقيمة 1.76 مليار درهم، و567.11 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 680.95 مليون سهم عبر تنفيذ 41.7 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.95 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.983 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و968.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5484 نقطة، بدعم أسهم قطاعات العقارات والصناعة والاتصالات، ليغلق مؤشر السوق عند 5484.72 نقطة، مرتفعاً بـ0.08%. وقفز سهم «أملاك للتمويل» بالحد الأقصى عند 1.26 درهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي، وارتفعت أسهم مصرف السلام السودان 6.7%، والاتحاد العقارية 5.9%، والأغذية المتحدة 5.13%، فيما انخفضت أسهم المزايا القابضة 3%، والإثمار القابضة 1.6%، وطلبات 1.4%، والإمارات ريم للاستثمار 1.38%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 5.9 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 236.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 230.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9647.05 نقطة متراجعاً 0.39% خلال جلسة أمس.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 172.75 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 165.5 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 133 مليون درهم.

صفقة «أبوظبي الأول»

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبرى على أسهم بنك أبوظبي الأول بقيمة تقارب 1.76 مليار درهم، شملت نحو 113.3 مليون سهم بسعر تنفيذ 15.5 درهماً للسهم الواحد.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم إي سفن - أذونات 14.7%، وأسمنت الفجيرة 5.4%، وبنك الشارقة 2.2%، وإشراق للاستثمار 2.17%، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 8.9%، ومجموعة أرام 7.9%، ودار التأمين 5.3%، وجلفار 5.2%.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.23%، والكويت 0.17%، ومسقط 0.12%، والبحرين 0.09%، بينما تراجعت بورصة قطر 0.16%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.54%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.23% ليغلق عند 10850 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4 مليارات ريال.

وصعد سهم مصرف الراجحي بنحو 2%، وتصدر سهم مجموعة صافولا ارتفاعات السوق بنسبة 4%، في المقابل، تراجع سهم بنك الرياض بنسبة 4%، وانخفضت أسهم البنك الأول، وبي اس اف، وسليمان الحبيب، والعربي الوطني، وبوبا العربية، والبحري، واتحاد اتصالات، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

إلى ذلك، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس، إذ تراجع المؤشر الرئيس للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 32325 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 40382 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14512 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13021 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3366 نقطة.