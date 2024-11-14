سوق دبي يواصل الارتفاع «مغرداً» فوق 4730 نقطة

واصل سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.67% أو ما يعادل 31.41 نقطة، مسجلاً 4732.81 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 9 أكتوبر 2014، ليربح السوق نحو 3.6 مليارات درهم بدعم الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 775.8 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 779.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «دبي للمرطبات» بالحد الأقصى عند 27.60 درهماً ليقود ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذت 3 أسهم عقارات، وهي ««إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«ديار للتطوير» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي بنحو 417.2 مليون درهم، تعادل 53.2% من السيولة الإجمالية للسوق، وحلق سهم «ديار للتطوير» بختام الجلسة إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2016 عند 0.914 درهم، ليغلق مرتفعاً 7.5%، وصعد سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.98% مغلقاً عند 9.25 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014.

وارتفع سهم شركة «سالك» بختام الجلسة بنسبة 4.71% عند 5.34 دراهم، مسجلاً أعلى مستوياته منذ إدراجه، بعد أن ارتفع عند 5.35 خلال الجلسة، ليسجل كذلك أعلى سعر على الإطلاق.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «أملاك للتمويل» 4.3%، و«الاتحاد العقارية» 4.3%، و«سوق دبي المالي» 2.3%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 178.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 334.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 156.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9371.5 نقطة، متراجعاً 0.51%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 212.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 183.1 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 120 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم «غذاء القابضة» 3.12%، و«أبوظبي لبناء السفن» 2.8%، و«بنك الشارقة» 2.4%، و«أيبيكس للاستثمار» 1.9%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.13 مليار درهم، موزعة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و784.26 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 680.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 38 ألف صفقة.