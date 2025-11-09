التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا تهوي بالأسهم العالمية

أسعار النفط تسجّل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

«نيكاي» عند أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل الماضي

تعيش الأسواق العالمية حالة من التوتر والارتباك مع تزايد المخاوف من المبالغة في تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، ما أعاد إلى الأذهان شبح فقاعة التكنولوجيا (فقاعة الدوت كوم).

بعد شهور من الارتفاعات القياسية التي غذّتها الطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بدأت مؤشرات الأسهم حول العالم تُظهر علامات تصحيح واضحة، وسط عمليات بيع طالت كبريات الشركات التكنولوجية.

وأسهمت سلسلة من التحذيرات الصادرة عن مؤسسات مالية وخبراء استثمار عالميين بشأن «التقييمات المبالغ فيها» في أسهم الذكاء الاصطناعي في إشعال موجة من التراجعات، امتدت من وول ستريت إلى طوكيو مروراً بالعواصم الأوروبية، لتنعكس في نهاية الأسبوع بخسائر جماعية في مؤشرات الأسهم العالمية في الأسبوع الأول من نوفمبر.

يأتي هذا التحول في المزاج الاستثماري في وقت تتصاعد فيه الضبابية بشأن اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ضغوط واسعة

وشهدت «وول ستريت» ضغوطاً واسعة تحت وطأة تصاعد المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم الذكاء الاصطناعي، ما دفع مؤشر «ناسداك» المركب إلى تسجيل أكبر خسائر أسبوعية له منذ أبريل الماضي.

تراجع المؤشر الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة تصل إلى 3.04 % وفق حسابات «البيان»، إلى النقطة 23,004.538 مقارنة بإغلاق الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر عند 23,724.96 نقطة.

كما تكبد مؤشر داو جونز الصناعي خسائر أسبوعية بنسبة 1.21 %، منهياً تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر عند مستوى 46,987.10 نقطة، مقابل 47,562.87 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.63 % إلى مستوى 6,728.80 نقطة، وكان قد أغلق عند 6,840.20 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وسجلت أسهم «إنفيديا»، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، خسائر أسبوعية بنحو 7 %، كما انخفضت أسهم ميتا بنسبة 4 %، وتراجعت صانعة السيارات الكهربائية تسلا بنسبة 6 % تقريباً.

يأتي ذلك أيضاً في وقت تسيطر فيه حالة من عدم اليقين على الأسواق بشأن اتجاهات السياسة النقدية، وسط خلاف مسؤولي المركزي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

محصلة حمراء

وأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية أسبوع التداول على تراجع جماعي في ظل تزايد المخاوف بين المستثمرين بشأن ارتفاع تقييمات أسهم التكنولوجيا، الأمر الذي أعاد إشعال النقاش حول احتمالية تشكّل فقاعة جديدة في الأسواق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التراجع الأسبوعي بوضوح حالة القلق التي تسود أوساط المستثمرين مع تباطؤ الزخم في القطاع الذي قاد المكاسب خلال الأشهر الماضية.

هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.24 % خلال الأسبوع، ليغلق عند 564.79 نقطة مقارنة بـ571.89 نقطة في الأسبوع السابق، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له في أسبوعين منذ أوائل سبتمبر.

وتراجع المؤشر تحت ضغط من أسهم التكنولوجيا التي كانت بين أكبر الخاسرين على مدار الأسبوع، إذ فقد القطاع نحو 2.1 % من قيمته وسط عمليات بيع مكثفة.

وفي ألمانيا، انخفض مؤشر داكس بنحو 1.62 % ليغلق عند 23,569.96 نقطة، مقارنة مع 23,958.30 نقطة الأسبوع الماضي.

كما فقد مؤشر كاك 40 الفرنسي نحو 2.10 % ليستقر عند 7,950.18 نقطة، مقارنة مع 8,121.07 بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني، فقد انخفض بنسبة 0.36 % إلى 9,682.57 نقطة، مقارنة مع 9,717.25 نقطة الأسبوع الماضي.

ويعكس الأداء الضعيف خلال الأسبوع تزايد الحذر بين المستثمرين بعد سلسلة من التحذيرات من مؤسسات مالية عالمية بشأن المبالغة في تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى غياب محفزات جديدة تدعم استمرار موجة الصعود التي قادت الأسواق الأوروبية في الربع الثالث من العام.

كما أسهمت الضبابية المحيطة بالسياسات النقدية في كل من أوروبا والولايات المتحدة في تعزيز الميل إلى تقليص المخاطر، ما دفع المستثمرين إلى إعادة توجيه السيولة نحو الأصول الدفاعية.

أكبر خسارة

وفي اليابان، سجل مؤشر نيكاي خسائر أسبوعية تجاوزت الـ4.07 % وفق حسابات «البيان»، لينهي التعاملات عند مستوى 50,276.37 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند النقطة 52,411.34.

ويعد هذا التراجع أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية شهر أبريل الماضي، متماشياً مع موجة التراجعات التي ضربت الأسواق العالمية، في ظل عمليات البيع التي شهدتها أسهم التكنولوجيا الكبرى، لا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وكان المؤشر الياباني قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 52,636.87 نقطة في وقت سابق من الأسبوع.

تباطؤ الطلب

وسجلت أسعار النفط ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، تحت ضغط المخاوف المرتبطة بـ«تخمة المعروض»، وكذلك تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية تعاملات الجمعة 63.63 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 65.07 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي، بما يشكل خسارة أسبوعية بنسبة 2.2 % تقريباً.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2 % خلال الأسبوع لتصل عند التسوية إلى ما دون الـ60 دولاراً للبرميل، وتحديداً عند 59.75 دولاراً، مقارنة مع 60.98 دولاراً بنهاية الأسبوع الماضي.

في حين سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية، بعد أن ارتفع الذهب الفوري إلى 4007.01 دولارات للأونصة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر إلى 4013.10 دولاراً للأونصة. ويُنظر إلى الذهب كأداة تحوّط في أوقات عدم اليقين، وكأصل لا يدر عائداً، يستفيد عادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.