23.14 مليار دولار إيرادات «تنسنت» الفصلية بدعم قطاع الألعاب



ارتفعت إيرادات وأرباح الصينية «تنسنت» خلال الربع الثالث، مدعومة بالألعاب الجديدة التي أصدرتها، رغم أن تباطؤ الاقتصاد الصيني حد من توسيع الأعمال في قطاع التكنولوجيا.

وأعلنت شركة التكنولوجيا عن إيرادات بقيمة 167.2 مليار يوان (23.14 مليار دولار) للربع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر، بارتفاع على أساس سنوي يبلغ 8%، وبما يتماشى مع متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 167.8 مليار يوان.

وارتفعت إيرادات قطاع الألعاب المحلية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 37.3 مليار يوان، بعدما صعدت 9% في الربع السابق، ما يمثل ربعين متتاليين من النمو، في حين سجل قطاع الألعاب الدولية إيرادات بقيمة 14.5 مليار يوان.

وأبلغت وحدة خدمات التكنولوجيا المالية والسحابية للشركة المطورة لتطبيق «وي شات» عن نمو متواضع في الإيرادات بنسبة 2% إلى 53.1 مليار يوان، في ظل انخفاض أعمال المدفوعات بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الصين.

وبحسب تقرير نتائج الأعمال الصادر الأربعاء، حققت «تنسنت» صافي دخل بقيمة 53.2 مليار يوان (7.4 مليارات دولار) للربع الثالث، متجاوزة متوسط ​​التوقعات البالغ 45.3 مليار يوان.

وتعليقاً على النتائج، قال الرئيس التنفيذي «ما هواتينج»: خلال الربع الثالث، حققنا نمواً قوياً في إيرادات أعمال الألعاب لدينا، مدعوماً بالأداء الثابت للإصدارات الجديدة على مستوى العالم، فضلاً عن ترقية استراتيجية التجارة الإلكترونية الخاصة بنا حول المتاجر الصغيرة.