سياسات ترامب المتوقعة تهوي بسهم «سامسونج» إلى أدنى مستوى في 4 سنوات



تراجع سهم صانعة الإلكترونيات الكورية «سامسونج»، ليسجل أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات، في ظل ضبابية آفاق أعمالها وسط التوترات التجارية العالمية المحتملة، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب».

هبط سهم أكبر شركة منتجة لرقائق الذاكرة على مستوى العالم بنسبة 4.53 % إلى 50600 وون كوري جنوبي (36.12 دولاراً) في ختام جلسة الأربعاء، ويعد هذا أدنى مستوى له منذ 24 مايو من عام 2020.



يعد سهم «سامسونج» الأسوأ أداء هذا العام من بين الشركات العالمية لصناعة الرقائق مثل «تي إس إم سي» التايوانية، و«إنفيديا» الأمريكية، إثر فشل الشركة في اللحاق بركب موجة الطلب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ذكر لي مين هي، محلل الأسواق في «بي إن كيه إنفستمنت» في تصريح لوكالة «رويترز»، إن «سامسونج» مهددة بخطر فرض «ترامب» رسوماً جمركية أعلى على الواردات الصينية، إذ تعتمد أعمال «سامسونج» على السوق الصينية بدرجة أكبر من منافستها الكورية «إس كيه هاينكس»، والتي ظلت في الآونة الأخيرة ترفع من مبيعاتها لشركات أمريكية مثل «إنفيديا».