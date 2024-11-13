استقرار الأسهم الأوروبية والتركيز على السياسات النقدية العالمية

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع تحول تركيز المستثمرين نحو آفاق السياسات النقدية العالمية، والتوترات التجارية المحتملة جراء سياسات الإدارة الأمريكية القادمة.



وارتفع ستوكس الأوروبي 0.19% وداكس الألماني 0.41% وفايننشال تايمز البريطاني 0.37% وكاك الفرنسي 0.40% وفوتسي الإيطالي 0.50% +

وارتفع سهم «أليانز» بنسبة 0.88% إلى 285.40 يورو بعدما أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في أعمال التأمين نمو صافي أرباح الربع الثالث 22%.



وفي المقابل، تراجع سهم مصرف «إيه بي إن أمرو» الهولندي 0.13% إلى 15.13 يورو إثر انخفاض أرباحه الفصلية 9% على أساس سنوي.

وتتجه أنظار مستثمري القارة العجوز نحو بيانات التضخم السنوي في أمريكا المقرر صدورها اليوم، وذلك في ظل مخاوف عرقلة سياسات الرئيس المنتخب «دونالد تراب» لجهود التيسير النقدي في أكبر اقتصادات العالم.