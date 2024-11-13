نيكاي الياباني يغلق منخفضاً 1.5% رغم ارتفاع الدولار

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الأربعاء، مقتفية آثار نظيرتها في وول ستريت إثر مخاطر التوترات التجارية المرتقبة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.66% أو 654 نقطة إلى 38721 نقطة عند الإغلاق، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً توبكس بنسبة 1.21% إلى 2708 نقاط.

جاء ذلك رغم ارتفاع العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.24% إلى 154.97 يناً خلال التداولات، إذ سيطر على معنويات المستثمرين مخاوف فرض الإدارة الأمريكية القادمة قيوداً تجارية واسعة النطاق.

هذا بالإضافة إلى تصاعد قلق المتعاملين في السوق تجاه قدرة رئيس الوزراء الجديد شيجيرو إيشيبا على التفاوض مع الرئيس الأمريكي «ترامب» بشأن القيود التجارية، بعد فقدان ائتلافه الحاكم للأغلبية في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم تسارع تضخم أسعار المنتجين في اليابان إلى 3.4% في أكتوبر من 3.1% في سبتمبر، الأمر الذي يدعم احتمالات مواصلة البنك المركزي جهود تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.