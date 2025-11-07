مخاوف الاقتصاد الأمريكي تعمق خسائر «وول ستريت»



تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الجمعة، وتتجه نحو تسجيل انخفاضات أسبوعية حادة، إذ أثرت المخاوف بشأن الاقتصاد والتقييمات المرتفعة بقطاع التكنولوجيا سلباً في ثقة المستثمرين.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 308.3 نقاط أو 0.66% إلى 46797.03 نقطة وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 61.99 نقطة أو 0.92% إلى 6696.18 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 351.1 نقطة أو 1.50% إلى 22892.917 نقطة.

وتراجعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، بالتزامن مع هبوط السوق الأوسع في ظل تصاعد مخاوف المستثمرين من تضخم تقييمات الشركات.

وخلال التعاملات انخفض سعر وثيقة صندوق «راوند هيل ماجنيفسنت سفن» الذي يتتبع أداء هذه الشركات المعروفة باسم «العظماء السبعة»؛ 1.9% إلى 64.96 دولاراً وكان هذا مدفوعاً بتراجع سهم «إنفيديا» 3% إلى 182.48 دولاراً، و«ميتا» بنحو 2.15% إلى 605.66 دولارات، و«أمازون» 1.15% إلى 240.26 دولاراً، و«ألفابت» 2.2% إلى 278.33 دولاراً.

وانخفض سهم «تسلا» 3.9% إلى 428.52 دولاراً، و«مايكروسوفت» 0.7% إلى 493.52 دولاراً، في حين ارتفع سهم «آبل» 0.35% إلى 270.78 دولاراً.

وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، وسط مخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي على الاقتصاد.

وبحسب نتائج أولية لمسح شهري تجريه جامعة «ميشيغان»، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 50.3 نقطة من 53.6 نقطة في أكتوبر، ليتراجع 6.2% على أساس شهري، وبنحو 29.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024 وتعد هذه أقل قراءة للمؤشر منذ المستوى المسجل في يونيو من 2022، والذي كان الأدنى على الإطلاق في تاريخ المسح.

وأظهرت النتائج أن مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية هبط بنسبة 10.8% إلى 52.3 نقطة، مع انخفاض مؤشر توقعات المستهلكين بصورة طفيفة إلى 49 نقطة من 50.3 نقطة.

خسارة أوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، لتسجل خسارة أسبوعية في ظل اضطراب الأسواق العالمية على خلفية مخاوف تضخم تقييمات الشركات التكنولوجية.

انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.55% إلى 564.79 نقطة، ليُنهي الأسبوع، متراجعاً بنحو 1.75%.

وتراجع كل من مؤشرات «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.55% إلى 9682 نقطة، و«داكس» الألماني 0.69% إلى 23569 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.18% إلى 7950 نقطة.

وتعرض سهم «رايت موف» لهبوط حاد بلغ 28% خلال الجلسة قبل أن يقلص خسائره إلى 12.50% عند 5.736 جنيهات استرليني عند الإغلاق، بعدما توقعت شركة العقارات البريطانية تراجع أرباحها التشغيلية نتيجة زيادة الإنفاق على مشاريع الذكاء الاصطناعي.

كما تراجع سهم شركة الأدوية الدنماركية «نوفو نورديسك» 5.13% إلى 291.20 كرونة، بعد اتفاقها مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» على خفض أسعار أدوية إنقاص الوزن.

وجاءت هذه التحركات وسط متابعة المستثمرين لبيانات اقتصادية أوروبية، منها تراجع الصادرات والواردات في ألمانيا وتحسن بيانات التجارة الفرنسية، في حين أظهر مؤشر «هاليفاكس» لأسعار المنازل في بريطانيا ارتفاعاً 0.60% في أكتوبر، وتعد هذه أكبر زيادة شهرية منذ مطلع العام.