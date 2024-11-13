سوق دبي يحلّق فوق 4700 نقطة بمكاسب 8 مليارات درهم

اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4700 نقطة في تداولات، أمس، وصعد مؤشر السوق بـ1.05 % أو ما يعادل 48.97 نقطة، مسجلاً 4701.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 13 أكتوبر 2014، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، لا سيما سهما «إعمار».

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 767.8 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 775.8 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الصناعات الوطنية القابضة» بالحد الأقصى عند 4.60 دراهم، ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 408.6 ملايين درهم، تعادل 48 % من السيولة الإجمالية لسوق دبي.

وحلّق سهم «إعمار للتطوير» بختام الجلسة إلى أعلى مستوى منذ الإدراج عند 10.8 دراهم، مرتفعاً 10.3 %، وكان السهم قد سجل أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10.95 دراهم، وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.45 % مغلقاً عند 9.07 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014، وكان سهم الشركة قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 9.15 درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «سالك» 3.66 %، و«ديار للتطوير» 2.66 %، و«إعمار العقارية» 1.45 %، و«دبي الإسلامي» 0.94 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 165.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 412.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 246.96 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9419.69 نقطة، متراجعاً 0.17 %.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 190.25 مليون درهم، تلاه «أيبيكس للاستثمار» جاذباً 174.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 125 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بأكثر من 1 %.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم بنك «الفجيرة الوطني» 14.1 % بالحد الأقصى، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 9.94 %، و«الخليج اﻻستثمارية» 8.2 %، و«غذاء القابضة» 8.1 %.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.55 مليار درهم في سوق أبوظبي، و853.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 767.6 مليون سهم عبر تنفيذ 41.9 ألف صفقة.