انخفاض الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع بنك إنجلترا

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الخميس، مع ترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية في المملكة المتحدة. وانخفض المؤشر الأوروبي «ستوكس يوروب 600» بنسبة «ستوكس» 0.19 %، وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.42 %، وهبط مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.05 %، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.57 %.

ويتوقع معظم الاقتصاديون تثبيت بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4% خلال اجتماعه اليوم، في ظل استمرار الحذر بشأن ضغوط الأسعار. بينما تعتقد بنوك مثل "باركليز" و"نومورا" و"ميزوهو" و"يونيكريديت" أن يكون هناك خفض مفاجئ إلى 3.75%، بحسب "سي إن بي سي".