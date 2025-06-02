37.8 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 5 أشهر

واصل سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية، مضيفاً نحو 37.8 ألف حساب جديد، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 37 ألفاً و787 حساباً جديداً للمستثمرين، من أول يناير حتى نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 44 ألفاً و579 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ووفق رصد لـ «البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10745 حساباً في مايو الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي، بنحو 33.9%، مقارنة بنحو 8026 حساباً جديداً في مايو 2024.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، بواقع 14651 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 6664 حساب، ثم «الرمز كابيتال» 3835 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 3689 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 2213 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 1716 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 1335 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، نحو 2.8 مليون صفقة خلال 5 أشهر، على نحو 47.35 مليار سهم بقيمة ناهزت 139.2 مليار درهم.

وسجل سوق دبي المالي أداءً قوياً منذ بداية 2025، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية. وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي 6.24% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر، إلى 5480.51 نقطة في آخر جلسات مايو، وليربح رأسماله السوقي نحو 63 مليار درهم.

ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 2.8 مليار درهم، حصيلة مشتريات بقيمة 20.6 مليار درهم، مقابل 17.8 مليار مبيعات.

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي 3.27%، إلى 5480.51 نقطة، ليربح نحو 41.5 مليار درهم في مايو.

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، عزز سوق دبي مكاسبه للأسبوع الثامن، مرتفعاً 0.30% في 5 جلسات.

توزيع الحسابات بحسب الشهور:

6889 حساباً في يناير

6846 حساباً في فبراير

5923 حساباً في مارس

7384 حساباً في أبريل

10745 حساباً في مايو





