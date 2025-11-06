«نيكاي» الياباني يرتقع بأكثر من 1% عند الإغلاق

ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني ليقلص خسائر الجلسة السابقة البالغة 2.5%، مع تعافي أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيرتها في «وول ستريت».

وفي نهاية تداولات الخميس، صعد مؤشر «نيكاي» بنسبة 1.35% عند 50883 نقطة، فيما زاد نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 1.4% عند 3313 نقطة.

وفي حين أضاف العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات نحو نقطتي أساس عند 1.685%، انخفضت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 153.95 يناً.

وارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، وهي مستثمر رئيسي في الرقائق والذكاء الاصطناعي، بنسبة 2.9%، فيما صعد سهم «أدفانتست»، المتخصصة في صناعة الرقائق، بنسبة 3.15%.